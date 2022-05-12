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Роспотребнадзор объяснил, кто может отменить масочный режим в Петербурге

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Глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова рассказала, что не может отменить масочный режим в городе. По ее словам, это может сделать только главный санитарный врач России Анна Попова.

Shutterstock.com

«Масочный режим был введен постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации №31, поэтому в городе этот масочный режим вводился не по моему предписанию, а по предписанию главного государственного санитарного врача Российской Федерации», — подчеркнула Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Отмечается, что масочный режим в Петербурге действует до 15 мая. Глава петербургского Роспотребнадзора посоветовала петербуржцам продолжать соблюдать меры предосторожности — мыть руки и выдерживать социальную дистанцию — поскольку пандемия коронавируса еще не закончилась. 

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