Офисы Петербурга могут опустеть из-за ухода IT-компаний

Еще в начале года компании IT-сектора занимали около 400—450 тысяч «квадратов» качественных офисов. По словам директора отдела офисной недвижимости East Real Майи Харченко, речь идет как и об иностранных, так и о российских компаниях.

Эксперты также рассказали о том, что спрос IT–компаний был сосредоточен на современных качественных объектах высокого уровня. Наиболее предпочтительные районы: Центральный, Петроградский, Московский, частично Приморский и Выборгский районы. В силу большого объема таких арендаторов в городе есть много объектов, практически полностью сданных под IT.