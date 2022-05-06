Теплее, еще теплее! Синоптики дали прогноз на предстоящие выходные в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 6 мая, Петербург окажется в «теплом секторе далекого циклона», центр которого выходит на запад акватории Баренцева моря. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков, а рост температуры продолжится.

Воздух сегодня в городе прогреется до +16…+18 градусов, по области до +14…+19. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В субботу, по прогнозу Леуса, в Петербурге будет «по-прежнему тепло, но местами уже пройдут небольшие дожди».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 7 мая, в Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью обойдется без существенных осадков, днем синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь. В ночное время суток температура воздуха составит +7…+9 градусов, днем +16…+18.

К воскресенью прогрев замедлится — в Петербурге станет чуть холоднее. Синоптики прогнозируют облачную, днем с прояснениями погоду; ночью пройдет дождь, днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем +8…+10.