18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Не только пушки: теперь полдень в городе будет отмечаться гимном Петербурга из окна Капеллы

Поделиться:

В честь открытия летнего туристического сезона в Петербурге появилась новая традиция — каждое воскресенье в полдень из окна Царского павильона Капеллы музыканты  в парадных мундирах будут исполнять гимн города. Еженедельный «Императорский полдень» стартовал гимном Петербургу 1 мая во время праздника открытия туристического сезона.

Фото: www.gov.spb.ru

Сергей Корнеев

глава Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга

Мы давно хотели, чтобы в нашем городе появилось событие, которое повторяется в одно и то же время в течение всего туристского сезона. У нас, конечно же, есть традиция выстрела пушки на Петропавловской крепости, о которой знают горожане. Появилась идея дополнить это классическое событие интерактивным действием, в котором могут поучаствовать жители и гости нашего города, придя на Дворцовую площадь.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: