Не только пушки: теперь полдень в городе будет отмечаться гимном Петербурга из окна Капеллы

В честь открытия летнего туристического сезона в Петербурге появилась новая традиция — каждое воскресенье в полдень из окна Царского павильона Капеллы музыканты в парадных мундирах будут исполнять гимн города. Еженедельный «Императорский полдень» стартовал гимном Петербургу 1 мая во время праздника открытия туристического сезона.
Сергей Корнеев
глава Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга
Мы давно хотели, чтобы в нашем городе появилось событие, которое повторяется в одно и то же время в течение всего туристского сезона. У нас, конечно же, есть традиция выстрела пушки на Петропавловской крепости, о которой знают горожане. Появилась идея дополнить это классическое событие интерактивным действием, в котором могут поучаствовать жители и гости нашего города, придя на Дворцовую площадь.
Комментарии (0)