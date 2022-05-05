Не только пушки: теперь полдень в городе будет отмечаться гимном Петербурга из окна Капеллы

глава Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга

Мы давно хотели, чтобы в нашем городе появилось событие, которое повторяется в одно и то же время в течение всего туристского сезона. У нас, конечно же, есть традиция выстрела пушки на Петропавловской крепости, о которой знают горожане. Появилась идея дополнить это классическое событие интерактивным действием, в котором могут поучаствовать жители и гости нашего города, придя на Дворцовую площадь.