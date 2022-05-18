Лучшие бесплатные экскурсии по дворцам и особнякам в Петербурге, на которые можно попасть до начала июня

В Петербурге идет седьмой сезон образовательного проекта «Открытый город», благодаря которому можно бесплатно посетить экскурсии по памятникам архитектуры. «Собака.ru» публикует подборку самых интересных прогулок и квестов, на которые стоит отправиться в ближайшие три недели. Запись открывается на сайте проекта за три дня до начала мероприятия или подачи списка на объект.
Пешеходная экскурсия в Духовную Академию
Участники посмотрят академический корпус, историческое здание библиотеки, семинарский корпус. В основном здании Академии для посещения будут доступны ректорский коридор, библиотека, музей, состоящий из четырех залов, академический храм во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, где находится икона Божией Матери «Знамение» Царскосельская. Экскурсовод расскажет все о буднях будущих пастырей и архипастырей: от распорядка дня до подготовки к служению.
Когда: 24 мая в 13:45.
Автобусная экскурсия «С именем Путилова (дом Л.Э.Гехта)»
Отправной точкой станет старинный дом Л.Э.Гехта, где некогда располагалась контора по продаже швейных машин, во время Первой Мировой была «Чайная», а в 1917-м здесь проводили собрания рабочих-путиловцев. Затем экскурсанты прогуляются по «путиловской» Нарвской заставе: посмотрят старинные фабрики, храмы архитектора Василия Косякова, Путиловскую набережную Морского канала на Канонерском острове, старую Екатерингофскую дорогу и памятник Путилову у Кировского завода. А в конце экскурсии посетители побывают в Путиловском храме, на территории которого похоронен инженер Николай Путилов и его жена.
Когда: 27 мая в 13:30.
Квест «Море зовет»
Квест посвящен истории морской славы России и морякам. Его маршрут проходит по Петропавловской крепости и Петровской набережной. Во время пешеходной прогулки участники узнают, как появилась тельняшка, кто такие ши-цза и многое другое. С собой необходимо взять заряженный телефон с доступом в интернет. Продолжительность составляет 1,5 — 2 часа.
Когда: 28 мая в 15:00, 4 июня в 15:00.
Квест «По следам итальянцев»
Маршрут пешеходной прогулки построен вокруг зданий, возведенных знаменитыми итальянскими мастерами Антонио Ринальди, Бартоломео Растрелли, Джакомо Кваренги и Карла Росси. Это архитектурные доминанты Петербурга — Главный штаб, Зимний дворец, Михайловский дворец, Петропавловская крепость и другие не менее известные проекты. Во время квеста участники будут разгадывать ребусы и находить ответы на самые разные вопросы: например, что символизируют женские скульптуры в нишах торцевых фасадов Александрийского театра. Для прохождения квеста с собой необходимо взять заряженный телефон с доступом в интернет.
Когда: 28 мая в 15:00, 4 июня в 15:00.
Пешеходная экскурсия в Смольный институт
Во время прогулки экскурсанты осмотрят институт, узнают о жизни воспитанниц и посмотрят их личные вещи. Известно, что условия содержания благородных девиц были довольно суровыми: раннее пробуждение, скромные приемы пищи, давление со стороны преподавателей. Но несмотря на это девушки посещали развлекательные мероприятия: ходили на выставки, в театр, устраивали балы и праздники. Кроме того, экскурсанты посетят бывшую комнату одной из учениц, где некогда находился кабинет Ленина, актовый зал, где Владимир Ильич торжественно объявил о победе революции.
Когда: 29 мая в 17:00, 5 июня в 14:30, 5 июня в 17:00, 14 июня в 18:30.
Пешеходная экскурсия «Градозащитное движение»
История комплекса домов на Захарьевской, 14 начинается с возведения дворца царевны Натальи Алексеевны. Она организовала на этой территории Вознесенскую церковь, богадельню и приют. После ее кончины здания перестроили и разместили в них Гоф-интендантской контору, а Вознесенскую церковь освятили во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Завершится прогулка экскурсией в Центр культурного наследия имени Бориса Пиотровского — здесь открыта выставка, посвященная истории градозащитного движения Петербурга и Ленинграда.
Когда: 24 мая в 11:30, 24 мая в 14:30, 25 мая в 11:30, 25 мая в 13:30.
Пешеходная экскурсия в усадьбу Е.Р.Дашковой
Усадьба, возведенная во второй половине XVIII века на Петергофской дороге, принадлежала Екатерине Дашковой. Она являлась участницей дворцового переворота, после которого на престол пришла Екатерина II. Во время прогулки участники осмотрят центральную часть здания, где со времен СССР располагается ЗАГС Кировского района Петербурга, узнают, как выглядел английский парк, созданный Дашковой, а в правом крыле усадьбы ознакомятся с выставкой музея «Нарвская застава», посвященный жизни и деятельности княгини — пока это единственный государственный музей, который подробно рассказывает о сподвижнице Екатерины II.
Когда: 7 июня в 15:30.
Пешеходная экскурсия «С именем Путилова»
С именем инженера, ученого и предпринимателя Николая Путилова связано множество мест в Петербурге: Морской канал, петербургский Морской порт, железная дорога, Кировский завод (ранее — Путиловский). На маршруте можно увидеть усадьбу на Петергофской дороге, старую заставу и Путиловский храм, на территории которого похоронен Путилов и его жена, а также ранее недоступные помещения храма, фрагменты старинных фресок.
Когда: 11 июня в 14:00.
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