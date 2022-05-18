Лучшие бесплатные экскурсии по дворцам и особнякам в Петербурге, на которые можно попасть до начала июня

Квест «Море зовет»

Квест посвящен истории морской славы России и морякам. Его маршрут проходит по Петропавловской крепости и Петровской набережной. Во время пешеходной прогулки участники узнают, как появилась тельняшка, кто такие ши-цза и многое другое. С собой необходимо взять заряженный телефон с доступом в интернет. Продолжительность составляет 1,5 — 2 часа.

Когда: 28 мая в 15:00, 4 июня в 15:00.