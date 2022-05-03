В России появится единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков

Правительство утвердило правила единого реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
«В ближайшее время реестр будет доступен на сайте Ростуризма. Из него путешественники и представители турбизнеса смогут узнавать подробную информацию об экскурсоводах, работающих в музеях и выставочных залах, городских гидах и гидах-переводчиках, работающих в России», — пояснили в пресс-службе.
Так, в реестре будут указаны сведения о регионах, в которых экскурсоводы, гиды и гиды-переводчики вправе оказывать свои услуги.
«Решение позволит повысить качество предлагаемых туристических услуг и обезопасить граждан от мошенников, а также создать прозрачный и контролируемый рынок экскурсионных услуг», — говорится в сообщении кабмина.
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