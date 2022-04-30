10 бесплатных экскурсий по дворцам и особнякам Петербурга

Пешеходная экскурсия в особняк Константина Варгунина

Здание построено в 1890-х по проекту архитектора Фон Гогена (известен благодаря проекту особняка балерины Кшесинской) для Константина Варгунина — сына основателя Невской писчебумажной фабрики. Константин в доме не проживал — там обосновались его сын и супруга. Позднее особняком владели генерал Карл Толь, архитектор Николай Дмитриев, граф Павел Игнатьев и другие. Сейчас он является объектом исторического и культурного наследия федерального значения и известен многим петербуржцам как Дворец бракосочетания №2.

Когда: 12 мая в 19:00, 17 мая в 19:00, 18 мая в 19:00.