10 бесплатных экскурсий по дворцам и особнякам Петербурга

В Петербурге стартовал седьмой сезон образовательного проекта «Открытый город», благодаря которому можно бесплатно посетить экскурсии по памятникам архитектуры. «Собака.ru» публикует подборку самых интересных прогулок, на которые стоит отправиться в ближайшие две недели. Запись на все экскурсии открывается на сайте проекта за три дня до начала, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия.
Пешеходная экскурсия в особняк Зубова
Здание было построено архитектором Боссе. В 1912-м году его владелец граф Валентин Зубов основал здесь первый в России Институт истории искусств, занимающий дом по сей день. В свое время здесь бывали Пушкин, Блок, Есенин, Мейерхольд и Маяковский. Сейчас во дворце можно посмотреть подлинную лестницу, украшенную скульптурами, парадные залы, а также уникальную библиотеку, где собраны редкие издания по искусству из Германии и Италии — сейчас она насчитывает более 260 томов.
Когда: 21 мая в 12:00.
Пешеходная экскурсия в особняк Константина Варгунина
Здание построено в 1890-х по проекту архитектора Фон Гогена (известен благодаря проекту особняка балерины Кшесинской) для Константина Варгунина — сына основателя Невской писчебумажной фабрики. Константин в доме не проживал — там обосновались его сын и супруга. Позднее особняком владели генерал Карл Толь, архитектор Николай Дмитриев, граф Павел Игнатьев и другие. Сейчас он является объектом исторического и культурного наследия федерального значения и известен многим петербуржцам как Дворец бракосочетания №2.
Когда: 12 мая в 19:00, 17 мая в 19:00, 18 мая в 19:00.
Пешеходная экскурсия в особняк Николая Спиридонова
Особняк построен по проекту архитектора Александра Померанцева (одна из его известных работ — Верхние торговые ряды на Красной площади) в 1890-х для статского советника Николая Спиридонова. Интерьерами занимался архитектор Свиньин. Во время экскурсии посетители увидят Большой зал, украшенный цветным мрамором, хрусталем, золоченой бронзой, кабинет, в отделке которого использованы красное дерево, мрамор, курильню — с восточными орнаментами — и столовую, выполненную из темного мореного дуба.
Незадолго до революции здание перешло во владение купцу Меликову. В СССР в стенах обосновался Дворец торжественной регистрации рождений «Малютка» — он работает и по сей день.
Когда: 19 мая в 09:00, 20 мая в 09:00.
Автобусная экскурсия «София: от уездного города к Царскосельскому гарнизону»
София — исторический район в южной части Пушкина. Он был возведен по проекту архитектора Гильдебрандта. Район разделен на две части: гражданскую и военную. На территории расположены казармы, провиантские магазины и полковые храмы. Здания созданы по образцовым проектам и ведущими архитекторами той эпохи, в числе которых Камерон и Данини. Здесь сохранилась первая почтовая станция, построенная сразу после основания Софии и упомянутая Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву».
Когда: 11 мая в 10:00, 12 мая в 10:00.
Пешеходная экскурсия «С именем Путилова»
С именем инженера, ученого и предпринимателя Николая Путилова связано множество мест в Петербурге: Морской канал, петербургский Морской порт, железная дорога, Кировский завод (ранее — Путиловский). На маршруте можно увидеть усадьбу на Петергофской дороге, старую заставу и Путиловский храм, на территории которого похоронен Путилов и его жена, а также ранее недоступные помещения храма, фрагменты старинных фресок.
Когда: 20 мая в 15:30.
Пешеходная экскурсия в Духовную академию
Экскурсанты посмотрят академический корпус, историческое здание библиотеки, семинарский корпус. В основном здании Академии для посещения будут доступны ректорский коридор, библиотека, музей, состоящий из четырех залов, академический храм во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, где находится икона Божией Матери «Знамение» Царскосельская. Экскурсовод расскажет все о буднях будущих пастырей и архипастырей: от распорядка дня до подготовки к служению.
Когда: 10 мая в 13:45.
Пешеходная экскурсия в Дом Сухозанета
Изначально здание было возведено для купца Шемякина. Однако вскоре его перестроили в духе классицизма по проекту архитектора Квадрия для генерала Ивана Сухозанета. Он известен как храбрый офицер, воевавший с Наполеоном. Участвовал в подавлении Польского восстания, во время которого лишился ноги. После чего он заведовал системой военного образования. Говорят, к концу жизни Сухозанет был картежником-шулером — он настолько ловко мухлевал, что его не мог вычислить даже сам император.
Сейчас интерьеры дома, в числе которых светлый танцевальный зал с лепными фризами и вестибюль, облицованный искусственным мрамором, полностью отреставрированы.
Когда: 15 мая в 12:00.
Пешеходная экскурсия в Смольный институт
Во время прогулки экскурсанты осмотрят институт, узнают о жизни воспитанниц и посмотрят их личные вещи. Известно, что условия содержания благородных девиц были довольно суровыми: раннее пробуждение, скромные приемы пищи, давление со стороны преподавателей. Но несмотря на это девушки посещали развлекательные мероприятия: ходили на выставки, в театр, устраивали балы и праздники. Кроме того, экскурсанты посетят бывшую комнату одной из учениц, где некогда находился кабинет Ленина, актовый зал, где Владимир Ильич торжественно объявил о победе революции.
Когда: 16 мая в 18:30, 18 мая в 18:30
Пешеходная экскурсия в дворец князя Николая Николаевича
Здание построено по проекту архитектора Штакеншнейдера в стиле эклектики как подарок от Николая I своему сыну на присягу. Из-за Русско-турецкой войны строительство дворца затянулось — семья Николая Николаевича смогла туда въехать лишь в 1861-м. Сам проект включал в себя на тот момент самые последние новшества: гидравлический лифт, громоотводы, телеграфную связь, водопровод, канализацию и отопительную систему из каминов и печей. До наших дней здесь сохранилась придомовая церковь во имя Богородицы всех скорбящих радости. Во время экскурсии участники посетят парадные залы, личные покои семьи князя и его приемную.
Когда: 17 мая в 15:15.
Пешеходная экскурсия «Градозащитное движение»
История комплекса домов на Захарьевской, 14 начинается с возведения дворца царевны Натальи Алексеевны. Она организовала на этой территории Вознесенскую церковь, богадельню и приют. После ее кончины здания перестроили и разместили в них Гоф-интендантской контору, а Вознесенскую церковь освятили во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Завершится прогулка экскурсией в Центр культурного наследия имени Бориса Пиотровского — здесь открыта выставка, посвященная истории градозащитного движения Петербурга и Ленинграда.
Когда: 18 мая в 11:30, 18 мая в 13:30.
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