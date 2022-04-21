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Генконсульства Латвии, Литвы и Эстонии закрывают в Петербурге

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Генеральные консульства Латвии, Литвы и Эстонии закрываются в Петербурге и Пскове. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Shutterstock.com

Такое решение приняли «на основе принципа взаимности» после того, как российские генеральные консульства были закрыты в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Тарту.

Глав и других сотрудников консульств Латвии, Литвы и Эстонии объявили в России персонами нон грата. От них потребовали покинуть территорию России в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран.

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