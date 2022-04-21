Генконсульства Латвии, Литвы и Эстонии закрывают в Петербурге

Такое решение приняли «на основе принципа взаимности» после того, как российские генеральные консульства были закрыты в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Тарту.

Глав и других сотрудников консульств Латвии, Литвы и Эстонии объявили в России персонами нон грата. От них потребовали покинуть территорию России в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран.