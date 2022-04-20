До конца рабочей недели в Петербурге будет солнечно, тепло и без осадков. Вот прогноз синоптиков

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 20 апреля, основным объектом на карте погоды северо-западной части России останется антициклон. Он сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду.

Температура воздуха сегодня в городе составит +13…+15 градусов, по области +11…+16. Ветер ожидается северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, по прогнозу Леуса, в Петербурге вновь обойдется без осадков, однако станет «немного прохладнее».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 21 апреля, ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, в окрестностях до 0 градусов, днем +12…+14, на побережье Финского залива местами до +9.

В пятницу, 22 апреля, небольшая облачность в небе над Петербургом сохранится и по-прежнему будет без осадков. В ночное время суток +1…+3 градуса, днем воздух прогреется до +13…+15.