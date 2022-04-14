Петербург оказался на периферии очередного циклона. Какой будет погода в городе?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 14 апреля, метеорологические условия в Петербурге будет формировать периферия очередного циклонического вихря, который приближается с запада. Его усилиями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +7…+9 градусов, по области +5…+10. Ветер ожидается юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, по прогнозу Леуса, в Петербурге будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди, станет прохладно.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 15 апреля, в Петербурге будет облачно, днем с прояснениями. Осадки пройдут ночью преимущественно в виде дождя, днем — мокрого снега. В ночное время суток температура воздуха составит +1…+3 градуса, днем +4…+6.

В субботу, 16 апреля, в городе прогнозируется переменная облачность. Ночью пройдет небольшой мокрый снег и просто снег, днем обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от -1 до +1 градуса, днем потеплеет до +5…+7. ночью на дорогах местами образуется гололедица.