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Жители Семенцов собирают вторсырье, чтобы посадить деревья. Как принять участие в акции?

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Жители Семенцов организуют акцию по раздельному сбору вторсырья «Растения за мусор». За участие будут давать специальные баллы, которые можно будет обменять на саженцы растений — их высадят на улицах исторического района.

Культурная сессия "Семенцы. Активация", vk.com/activaciasementsy
Культурная сессия "Семенцы. Активация", vk.com/activaciasementsy

Сбор вторсырья организуют соседское сообщество «Семенцы. Соседи» совместно с Муниципальным округом Семеновским. Сдать можно любое вторсырье — в том числе ПЭТ, макулатуру и бумагу. Каждому участнику акции будут начисляться баллы — их можно обменять на саженцы растений, которые будут высажены позже на улицах района. «Присоединяйтесь, сделаем же наш район чище и зеленее», — призвали организаторы акции.

Акция по сбору вторсырья «Растения за мусор» пройдет с 14 по 16 апреля. Принести вторсырье можно в муниципалитет по адресу Серпуховская улица, 16. Подробнее о том, какой именно мусор принимают в рамках акции, можно узнать здесь.

Напомним, в декабре жители Семенцов провели акцию по сбору макулатуры. Ее целью было собрать как можно больше ненужной бумаги, чтобы уже этой весной высадить в историческом районе новые деревья.

Инструкция: как организовать добрососедское сообщество

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