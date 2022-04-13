Сбор вторсырья организуют соседское сообщество «Семенцы. Соседи» совместно с Муниципальным округом Семеновским. Сдать можно любое вторсырье — в том числе ПЭТ, макулатуру и бумагу. Каждому участнику акции будут начисляться баллы — их можно обменять на саженцы растений, которые будут высажены позже на улицах района. «Присоединяйтесь, сделаем же наш район чище и зеленее», — призвали организаторы акции.

Акция по сбору вторсырья «Растения за мусор» пройдет с 14 по 16 апреля. Принести вторсырье можно в муниципалитет по адресу Серпуховская улица, 16. Подробнее о том, какой именно мусор принимают в рамках акции, можно узнать здесь.

Напомним, в декабре жители Семенцов провели акцию по сбору макулатуры. Ее целью было собрать как можно больше ненужной бумаги, чтобы уже этой весной высадить в историческом районе новые деревья.