СМИ: «Яндекс.Такси» повысит цены на поездки в ряде городов России

О повышении цен на поездки пишет ряд СМИ, в том числе пермское издание Business-class, петербургская «Фонтанка» и екатеринбургский портал E1.RU. По данным Business-class, минимальная стоимость подачи такси по тарифу «Эконом» (включено 6 минут и 2 километра) в Перми поднимется с 59 до 60 рублей, но уже за 6 минут и 1,5 километра. Далее по городу стоимость услуг увеличится на 0,5-1 рубль за километр, за ожидание — на 2 рубля за минуту.

E1.RU пишет, что минимальная стоимость поездки по тарифу «Эконом» в Екатеринбурге будет стоить 85 рублей (в стоимость включены расстояние в 2,5 километра и время в 7,5 минуты) вместо 79 рублей (за 7 минут поездки на 2,5 километра). За платное ожидание придется платить вплоть до 6 рублей за минуту, тогда как сейчас — не более 4 рублей.

Пресс-служба «Яндекс.Такси» О повышении цен на поездки, цитата по E1.RU: Обновление тарифов поможет таксопаркам и логистическим партнерам сбалансировать экономику поездок и заказов. В такси изменения произойдут в течение апреля. В части городов повысится стоимость подачи машины, а в других — вырастет стоимость километра и минуты. Изменения коснутся всех тарифов с учетом локальной специфики каждого конкретного города.

По данным «Фонтанки», в ряде городов России будет повышена стоимость подачи машины, в других вырастет цена километра и минуты. Изменения коснутся всех тарифов с учетом локальной специфики каждого города. На пассажирах, пишет издание, изменения скажутся минимально, зато существенно улучшат положение водителей и курьеров.