Сервис заказа такси «Ситимобил» прекращает работу в России. И вот когда

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании, сервис заказа такси «Ситимобил» прекратит работу в России 15 апреля. До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов, а водители партнеров будут продолжать получать заказы в приложении «Ситистарт».

Несмотря на закрытие сервиса заказа такси, каршеринг «Ситидрайв» продолжит работу.

«Наш сервис был на рынке почти 15 лет, за которые мы успели многое сделать. Мы стали частью жизни многих пользователей и водителей партнеров. Мы помогали пользователям добираться до места назначения в более чем 80 городах страны, а водителям партнеров давали возможность иметь стабильный доход», — отметил генеральный директор «Ситимобила» Виталий Бедарев.

Напомним, сервис заказа такси «Ситимобил» пришел в Петербург в 2019 году. Тогда горожанам были доступны два тарифа, стоимость которых начиналась от 59 и 99 рублей соответственно. В том же году Россия возгласила мировой рейтинг по выгодности такси.