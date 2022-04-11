Финляндия временно приостановила любое почтовое сообщение с Россией и Беларусью

«С 11 апреля 2022 года Posti приостанавливает все перевозки писем и посылок между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Беларусью до дальнейшего уведомления, исходя из исключительных обстоятельств в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза», — говорится в сообщении финской государственной компании.

Приостановка касается движения писем и посылок из Финляндии в Россию и Беларусь, а также из России и Беларуси в Финляндию. Отмечается, что посылки, которые не могут быть доставлены, будут возвращены отправителям.

С 15 марта Posti также временно приостановила международные экспресс-отправления — это отправления EMS, экспресс-письма и товары, которые должны были прибыть в Россию и Беларусь.

Напомним, с 28 марта было прекращено движение поездов Allegro между Петербургом и Хельсинки. Эксплуатация поезда более нецелесообразна, так как РЖД находится в санкционном списке. На три дня также приостанавливались грузоперевозки между Финляндией и Россией. Сейчас они вновь осуществляются.