Финская компания VR Transpoint возобновляет грузоперевозки с Россией

«Ранее мы сообщили о том, что прекращаем грузоперевозки VR Transpoint на восточном направлении [в Россию и из России] с 27 марта из-за санкций Великобритании в отношении РЖД. Согласно уточнению, полученному от британских властей, санкции, о которых идет речь, не затрагивают соглашения, заключенные VR. Грузоперевозки на восточном направлении [с Россией] возобновятся 30 марта», — говорится в заявлении компании.

Напомним, 24 марта Великобритания приняла новый пакет санкций против России. В него попали четыре банка, компании РЖД, «Совкомфлот» и «Русгидро», а также 59 физических лиц — в том числе глава Сбербанка Герман Греф и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков.

C 28 марта было прекращено движение поездов Allegro между Петербургом и Хельсинки. Эксплуатация поезда более нецелесообразна, так как РЖД находится в санкционном списке.