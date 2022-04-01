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На периферии антициклона: какой будет петербургская погода в пятницу и в выходные

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В пятницу Петербург окажется под влиянием гребня антициклона, который принесет в город незначительное потепление и переменную облачность. Рассказываем о погоде на последний рабочий день и выходные.

Yulia_B / Shutterstock

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 1 апреля, в городе обойдется без существенных осадков. Воздух прогреется до +2…+4°, по области 0…+5°. Ветер будет дуть с севера, 1-6 м/с. Атмосферное изменится незначительно и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Выходные начнутся сухой погодой с большими перепадами температуры.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром в пятницу может быть небольшой туман на дорогах местами гололедица. Днем столбики термометров покажут +2…+4°.

В ночь на субботу вновь ожидаются заморозки: -5…-7°, в пригородах до -10°. Днем 2 апреля воздух вновь прогреется до +2…+4°. Атмосферное давление существенно не изменится. Ночью в воскресенье температура вновь упадет до -5…-7°, а днем опять вырастет до +2…+4°. Атмосферное давление будет понижаться.

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