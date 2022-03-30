Как пишет Baza со ссылкой на собственные источники, 29 марта Елена Малышева собрала своих сотрудников и сообщила, что программа «Жить здорово!» временно закрывается. По словам телеведущей, в эфир она не будет выходить ориентировочно до сентября. Вернется ли программа после — не уточняется.

Предположительно, причиной закрытия программы стали изменения в сетке вещания. Из-за проведения «специальной военной операции» в Украине Первый канал временно приостановил выход развлекательных передач. Первым в такой импровизированный отпуск ушло шоу «Вечерний Ургант». Актер и телеведущий Иван Ургант позже и сам уехал в отпуск, пообещав вернуться.

В эфире Первого канала временно не выходит авторская передача Владимира Познера. «С 24 февраля Первый канал стал информационным каналом и останется таковым до завершения так называемой «спецоперации». В течение этого времени не будут выходить в эфир некоторые программы, в том числе моя. Такова позиция руководства Первого канала», — отметил он.

Представители Первого канала пока не подтвердили и не опровергли сообщение о закрытии программы «Жить здорово!».