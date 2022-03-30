18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На Васильевском острове начались испытания теплосетей. В домах отключили воду

Поделиться:

Сегодня, 30 марта, «Теплосеть Санкт-Петербурга» начала испытания на Васильевском острове. Зона проведения работ — более 230 километров тепловых сетей. В домах по ряду адресов отключена горячая вода. Публикуем список.

Shutterstock.com

В зону района входят более 230 километров тепловых сетей, проходящих следующим адресам:

  • улицы Детская, Опочинина, Шевченко, Канареечная, Гаванская, Весельная, Карташихина, Наличная, Парусная, Кораблестроителей, Нахимова, Боцманская, Капитанская, Каховского, Уральская, Челюскина, Железноводская, Одоевского, Беринга, Вадима Шефнера, Александра Грина;
  • 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Кадетская, Кожевенная линии;
  • проспекты Большой, Средний, Малый, Среднегаванский;
  • переулки Тучков, Волховский; проезды Галерный, Адмиральский;
  • Шкиперский проток, бульвар Вилькицкий и Головнина;
  • площади Морской Славы, Прибалтийская и Собчака.

Температурные испытания являются одним из обязательных диагностических мероприятий, регламентированных «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге». Они позволяют проверить работу компенсирующих устройств и выявить наиболее изношенные участки трубопроводов. Во время работ температура теплоносителя достигает не ниже 100 и не выше 110 градусов по Цельсию.

По окончании работ на Васильевском острове специалисты приступят к испытаниям в других районах Петербурга. 5 апреля — в Невском, Красногвардейском и городе Кудрово, 19 апреля — в Московском и Адмиралтейском районах.

Теплоэнергетики призывают петербуржцев быть внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного — 112), а также соблюдать правила безопасности:

  1. Не приближайтесь к месту вытекания воды. Не пытайтесь пройти или проехать по территории, залитой водой и вымытым грунтом.
  2. Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления.
  3. Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Ущерб застрахован.
  4. Неукоснительно следуйте инструкциям сотрудников АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по выбору безопасных путей обхода и объезда.
Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: