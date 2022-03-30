На Васильевском острове начались испытания теплосетей. В домах отключили воду

В зону района входят более 230 километров тепловых сетей, проходящих следующим адресам:

улицы Детская, Опочинина, Шевченко, Канареечная, Гаванская, Весельная, Карташихина, Наличная, Парусная, Кораблестроителей, Нахимова, Боцманская, Капитанская, Каховского, Уральская, Челюскина, Железноводская, Одоевского, Беринга, Вадима Шефнера, Александра Грина;

1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Кадетская, Кожевенная линии;

проспекты Большой, Средний, Малый, Среднегаванский;

переулки Тучков, Волховский; проезды Галерный, Адмиральский;

Шкиперский проток, бульвар Вилькицкий и Головнина;

площади Морской Славы, Прибалтийская и Собчака.

Температурные испытания являются одним из обязательных диагностических мероприятий, регламентированных «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге». Они позволяют проверить работу компенсирующих устройств и выявить наиболее изношенные участки трубопроводов. Во время работ температура теплоносителя достигает не ниже 100 и не выше 110 градусов по Цельсию.

По окончании работ на Васильевском острове специалисты приступят к испытаниям в других районах Петербурга. 5 апреля — в Невском, Красногвардейском и городе Кудрово, 19 апреля — в Московском и Адмиралтейском районах.

Теплоэнергетики призывают петербуржцев быть внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного — 112), а также соблюдать правила безопасности: