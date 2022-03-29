«Никто, конечно, анализов не проводил, какие именно процессы брожения приводят к такому состоянию, но со свиристелями такое бывает. Других птиц в этой же роли я никогда не наблюдал, да и даже не читал про такие случаи», — приводит «Петербургский дневник» слова орнитолога Владимира Храброго.

По словам орнитолога, как правило, птицы «трезвеют» и улетают. Однако из-за холодов пернатые могут замерзнуть — в таком случае человек может выступить в роли спасателя и забрать птицу домой. ««Свиристеля можно взять домой и отогреть, а можно не трогать. Какого-то унифицированного метода на этот счет не существует», — добавил Храбрый.

Что касается фотографии с опьяневшими свиристелями, которая «гуляет» по Сети, природа ее происхождения до конца не изучена. Изображение встречается в новостных сводках 2019 года — тогда новосибирское издание NGS.ru сообщило о «массовой гибели птиц» из-за «зеркальных стен современных зданий». В той же заметке говорится и о забродивших ягодах, от которых птицы «буквально становятся пьяными».