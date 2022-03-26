Мария Гельман стала одним из победителей World Press Photo за серию фотографий о пожилой паре с синдромом Дауна из Ленобласти

«М+Т» повествует о пожилой паре с синдромом Дауна, живущей в социальной деревне «Светлана» в Ленинградской области. Главные герои работ — Миня и Татьяна. Они познакомились в Светлане в 2015 году и работали там пекарями.

«Для меня эта история про безграничную любовь и заботу, а также про потерю любимого человека и друга, — говорит Мария. — Татьяна умерла в прошлом году. Миня и Таня нашли друг друга уже в пожилом возрасте и были рядом все оставшееся время. Они бы не встретились, если бы не было деревни Светлана. Там они могли быть собой, могли быть семьей, быть активными и полезными», — поделилась фотограф с изданием.

Добавим, что ранее за эту серию фотографий Мария Гельман получила Гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.