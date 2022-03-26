18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Мария Гельман стала одним из победителей World Press Photo за серию фотографий о пожилой паре с синдромом Дауна из Ленобласти

Поделиться:

Фотопроект о пожилой паре с синдромом Дауна из Ленобласти победил в World Press Photo. Серия работ «М+Т» петербургского фотографа Марии Гельман удостоилась специального упоминания жюри. Об этом девушка рассказала изданию «Такие дела».

Фото: Мария Гельман

«М+Т» повествует о пожилой паре с синдромом Дауна, живущей в социальной деревне «Светлана» в Ленинградской области. Главные герои работ — Миня и Татьяна. Они познакомились в Светлане в 2015 году и работали там пекарями.

«Для меня эта история про безграничную любовь и заботу, а также про потерю любимого человека и друга, — говорит Мария. — Татьяна умерла в прошлом году. Миня и Таня нашли друг друга уже в пожилом возрасте и были рядом все оставшееся время. Они бы не встретились, если бы не было деревни Светлана. Там они могли быть собой, могли быть семьей, быть активными и полезными», — поделилась фотограф с изданием.

Добавим, что ранее за эту серию фотографий Мария Гельман получила Гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: