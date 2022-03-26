Мария Гельман стала одним из победителей World Press Photo за серию фотографий о пожилой паре с синдромом Дауна из Ленобласти

Фотопроект о пожилой паре с синдромом Дауна из Ленобласти победил в World Press Photo. Серия работ «М+Т» петербургского фотографа Марии Гельман удостоилась специального упоминания жюри. Об этом девушка рассказала изданию «Такие дела».
«М+Т» повествует о пожилой паре с синдромом Дауна, живущей в социальной деревне «Светлана» в Ленинградской области. Главные герои работ — Миня и Татьяна. Они познакомились в Светлане в 2015 году и работали там пекарями.
«Для меня эта история про безграничную любовь и заботу, а также про потерю любимого человека и друга, — говорит Мария. — Татьяна умерла в прошлом году. Миня и Таня нашли друг друга уже в пожилом возрасте и были рядом все оставшееся время. Они бы не встретились, если бы не было деревни Светлана. Там они могли быть собой, могли быть семьей, быть активными и полезными», — поделилась фотограф с изданием.
Добавим, что ранее за эту серию фотографий Мария Гельман получила Гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
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