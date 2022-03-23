Назад в 90-е: в России зафиксирован рост спроса на сейфы и патроны

Как пишет РБК со ссылкой на производителей и продавцов сейфов, рост спроса на данный товар фиксируется весь последний месяц. На неделе с 21 по 27 февраля на 34% увеличились закупки сейфов в b2c-сегменте (от продавца к конкретному потребителю) и на 36% в b2b (от продавца к корпоративным клиентам). За период с 28 февраля по 6 марта рост в b2c составил еще 20%, в b2b — 4%. Период до 14 марта при этом отметился снижением к предыдущей неделе — на 23% в b2c и на 31% в b2b.

В чем причины роста спроса на сейфы?

Отложенный спрос , вызванный ростом стоимости металла — как следствие, сейфы подорожали.

, вызванный ростом стоимости металла — как следствие, сейфы подорожали. Увеличение объема наличных денег на руках у россиян. «После начала спецоперации и изменений в банковской системе мы действительно видим достаточно резкий рост спроса на взломостойкие сейфы для домашнего и личного использования. То есть люди покупают в основном либо домой, либо в офисы. Это происходит, потому что резко выросла доля наличных денег», — отметил коммерческий директор «НПО Промет» Алексей Петров. Компания по собственным данным является крупнейшим производителем в сегменте бронированных и армированных сейфов.

Также россияне начали активно покупать патроны и отечественное оружие. Продажи последнего выросли примерно на 20-30%. Как считают участники рынка, спрос на них — явление временное, вызванное ростом цен. «Если обычно берут по пачке, сейчас возьмут десять. Сейчас они все закупятся и будут сидеть месяца три, ничего не приобретая», — отмечают источники РБК. «Если в оружейных магазинах и существует повышенный спрос, то он связан с желанием граждан успеть купить продукцию по старым ценам», — добавляет коммерческий директор производителя патронов «Патронная мануфактура» Ирина Суслова.