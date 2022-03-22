Сады и парки Петербурга закрываются на весеннюю просушку

В первую очередь закрываются сады и парки, имеющие полное ограждение. Однако уйти на просушку могут и те объекты, которые не огорожены. Всего планируется временно ограничить вход на 104 объекта. Пока ограничено посещение 37 парков и скверов. Некоторые из них закрыты полностью. В их числе Никольский, Юсуповский, Румянцевский, Овсянниковский сады, сад Сан-Галли и другие.

Как отметили в Комитете по благоустройству Петербурга, просушка — временная мера, необходимая для восстановления газонов, грунтовых и набивных дорожек после обильных снегопадов и таяния снега. За минувшую зиму «снега выпало действительно много» –—более 187 сантиметров. Кроме того, зима-2022 отличилась резкими перепадами температур от «минуса» к «плюсу» и обратно, из-за чего почва переувлажнилась.

«По опыту прошлых лет, паркам и садам в Петербурге необходимо около месяца, чтобы прийти в нормативное состояние. В любом случае, дата их открытия будет определена в соответствии с погодными условиями и состоянием газонов и дорожек. Комитет по благоустройству просит жителей нашего города с пониманием отнестись к принятым мерам и воздержаться от прогулок в закрытых парках и садах», — резюмировали в пресс-службе комитета.