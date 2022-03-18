Создатели финансовой пирамиды в Петербурге покинули Россию

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина является председателем совета кооператива «БестВей», а также генеральным директором частного образовательного учреждения «Международная Бизнес Академия».

По предварительным данным, потребительский кооператив собрал с граждан как минимум 9 млн рублей, а доходы им выплачивали за счет привлечения средств новых клиентов. По информации правоохранителей, под видом инвестирования участники кооператива с 2014 года могли собрать более 15 млрд рублей с 20 тысяч пайщиков со всей страны. Действия супругов квалифицировали по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Сотрудникам полиции удалось установить, что Василенко вместе с супругой, гендиректором ООО «Финконсалт», сбежали из Петербурга на Кипр через Москву. Сообщается, что у Романа и Елены есть кипрское гражданство. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, разыскиваются другие подозреваемые.