Все! На Рубинштейна появился стрит-арт, приуроченный к закрытию McDonald's в России. Но и его быстро сняли

Закрывающая каждый выпуск киножурнала «Ералаш» заставка «Все!» в новых реалиях превратилась в мем, иллюстрирующий уход из России брендов и компаний. Сегодня она проиллюстрировала временное закрытие McDonald’s в стране — посмотрите на стрит-арт, обнаруженный «Собака.ru» перед входом в ресторан на Рубинштейна.
Стрит-арт, выполненный в технике коллажа, появился на главном входе в ресторан сети на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна. Предположительно, авторы работы — петербургская арт-группы Halvah. Фоном для коллажа послужил бумажный пакет из McDonald’s, в который собирали заказы навынос.
UPD: Через несколько минут, как появилась новость, плакат сняли сами сотрудники сети ресторанов быстрого питания (обновлено 15 марта 13:52).
О закрытии 850 ресторанов McDonald's в России стало известно 8 марта. Компания пока продолжает платить зарплату 62 000 сотрудникам. Следом на «Авито» появились объявления о продаже еды из самой известной фастфуд-сети — ценники за соусы, картошку фри и вишневый пирожок доходили до 45 тысяч рублей.
Последний день работы точек общепита пришелся на минувший понедельник, 14 марта. Власти Москвы уже отреагировали на временное закрытие и заявили, что в столице в течение года на месте 250 ресторанов McDonald's появится новая российская сеть общепита. При этом сотрудников, которые работали в точках, устроят в новые заведения.
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