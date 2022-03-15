Все! На Рубинштейна появился стрит-арт, приуроченный к закрытию McDonald's в России. Но и его быстро сняли

Стрит-арт, выполненный в технике коллажа, появился на главном входе в ресторан сети на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна. Предположительно, авторы работы — петербургская арт-группы Halvah. Фоном для коллажа послужил бумажный пакет из McDonald’s, в который собирали заказы навынос.

UPD: Через несколько минут, как появилась новость, плакат сняли сами сотрудники сети ресторанов быстрого питания (обновлено 15 марта 13:52).