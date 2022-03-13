Духи, косметика, ювелирные изделия: США запретили поставлять в Россию предметы роскоши

Минторг США предоставил полный список предметов роскоши, которые с 16 марта нельзя будет поставлять в Россию. В него включили около 570 наименований различной продукции, в том числе косметику и парфюмерию, одежду и обувь стоимостью более тысячи долларов, драгоценные камни и ювелирные изделия.