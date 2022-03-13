Духи, косметика, ювелирные изделия: США запретили поставлять в Россию предметы роскоши

Минторг США предоставил полный список предметов роскоши, которые с 16 марта нельзя будет поставлять в Россию. В него включили около 570 наименований различной продукции, в том числе косметику и парфюмерию, одежду и обувь стоимостью более тысячи долларов, драгоценные камни и ювелирные изделия.
Санкционный список опубликовал, в частности, РБК со ссылкой на Бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) США. Из него следует, что под запретом для ввоза в Россию теперь:
- алкоголь и табачные изделия;
- косметика и парфюмерия;
- саквояжи, чемоданы, дамские сумки;
- меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;
- некоторая одежда и предметы одежды, некоторая обувь (если оптовая цена в США составляет от $1000 за единицу);
- драгоценные камни и ювелирные изделия;
- судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили;
- концертные рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.
Аналогичный запрет будут действовать и в отношении Белоруссии. Также ограничения коснутся российских и белорусских граждан (где бы они ни находились), внесенных в санкционные списки.
Запрет на поставки в Россию товаров роскоши готовы ввести также Евросоюз и Великобритания. В настоящий момент юридически обязывающих документов по новым санкциям нет.
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