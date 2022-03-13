Беглов попросил петербуржцев сообщать ему о магазинах, которые завышают цены

По словам губернатора, в течение нескольких дней он получал сообщения от родителей, которые сталкиваются с трудностями при использовании социальной карты в детском магазине. «Есть обращения и о росте цен на товары, производство и поставка которых не имеют никакого отношения к курсовой разнице. Поручил разобраться в вопросе вице-губернатору Олегу Эргашеву. Руководство магазина заверило, что больше подобных обращений я не получу», — отметил Беглов.

Также глава города призвал жителей Петербурга рассказывать в комментариях о случаях «накрутки» цен на социально значимые товары — особенно детские. «Мы не допустим спекуляций и будем резко пресекать попытки наживы на жителях города», — заявил он.