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Детей пускают в музеи, кино и театры: в Петербурге смягчают коронавирусные ограничения

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В Петербурге смягчают коронавирусные ограничения. В этот раз они коснулись культурного досуга детей: им разрешили ходить в театры, музеи и кино, сообщают в пресс-службе Смольного.

Shutterstock.com

Так с 11 марта организованные группы детей смогут посещать музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры и на выставки. Изменения внесли в 121-е постановление «в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки».

Напомним, с 4 марта в Петербурге отменили QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный коронавирус. Также в городе сняты ограничения по наполняемости общественных мест. А 3 марта об отмене QR-кодов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в столице снимаются ограничения для спорта и культуры.

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