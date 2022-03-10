Детей пускают в музеи, кино и театры: в Петербурге смягчают коронавирусные ограничения

Так с 11 марта организованные группы детей смогут посещать музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры и на выставки. Изменения внесли в 121-е постановление «в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки».

Напомним, с 4 марта в Петербурге отменили QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный коронавирус. Также в городе сняты ограничения по наполняемости общественных мест. А 3 марта об отмене QR-кодов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в столице снимаются ограничения для спорта и культуры.