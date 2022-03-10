Сергей Шнуров «самоотстранился» с поста генерального продюсера RTVI

«Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — приводит РБК слова Шнурова.

Отмечается, что на RTVI решение Шнурова поддержали. «Учитывая культурные, религиозные, политические особенности взглядов нашей международной аудитории, мы понимаем, что конфликт между этими взглядами и личной позицией Сергея, высказываемой им в его музыкальных произведениях, будет неизбежен. Желаем Сергею успехов в его начинаниях», — заявила генеральный директор RTVI Ольга Пивень.

Напомним, лидер музыкальной группировки «Ленинград» и многократный номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров был назначен генеральным продюсером RTVI в июне 2020 года. Вместе с командой канала музыкант планировал работать над «объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт».