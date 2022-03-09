В жилом доме на Чкаловском проспекте обрушился пол магазина

Инцидент произошел в доходном доме Чубакова на Чкаловском проспекте, 58. Очевидцы сообщают, что на здании появились трещины. В ГУ МЧС по Петербургу передают, что обрушилось аварийное перекрытие в подвале, пишет «Фонтанка». В жилищном комитете отметили, что собственник якобы залил стяжку без учета нагрузок.

Девять жильцов эвакуировали из здания из-за того, что несущая стена, которая примыкала к лестничной клетке, «вызвала опасения». Люди на ночь были размещены в школе, теперь им разрешили вернуться домой. Угрозы обрушения нет. В комитете также заявили, что во время происшествия никто не пострадал.

Сейчас коммунальщики проводят работы по предотвращению новых разрушений. В жилкоме пообещали, что в ближайшее время займутся восстановлением «эксплуатационных характеристик» дома.