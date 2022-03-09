В Петербурге начинают разводить мосты

Проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву, начинает «Мостотрест». Первой переправой, разведенной в преднавигационный период 2022 года, станет мост Александра Невского. В ночь с 9 на 10 марта, а также с 10 на 11 марта его разведут с 02:20 до 05:10.

Официально сезон навигации на Неве и Малой Неве стартует 10 апреля и завершится 30 ноября. На рукавах Невы мосты начнут разводить с 20 апреля и прекратят 15 ноября. Всего до начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены около 50 раз.

Технологические разводки мостов проводятся в целях профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов. Информация о разводках будет публиковаться на информационном портале «Мостотреста», в мобильном приложении «Мосты Петербурга» и на официальных страницах учреждения в социальных сетях.