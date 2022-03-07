«Петербург меняет тип климата с бореального на морской»: Когда придет весна и почему она увеличится в XXI веке — климатолог и синоптик

Как изменилась весна в Петербурге?

С середины XVIII века средняя температура весеннего периода повысилась примерно на 3°С. Значительно сократилась продолжительность зимы Петербурге за счет увеличения длительности других времен года: например, в текущий климатический период по сравнению с серединой XX века продолжительности весны повысилась более чем на десять дней . Она составляет сейчас 85 дней.

Резкие перепады температур, которые нам кажутся частыми в последнее время, объясняются спецификой климатических условий Петербурга — разнообразием синоптических процессов и частой сменой морских, континентальных и арктических воздушных масс — и развитием глобального потепления, которое усиливает особенности. Сейчас происходит смена типа климата Петербурга с бореального на морской. Из-за этого до середины текущего столетия существующие тенденции будут сохраняться, но в дальнейшем — суточные и годовые амплитуды температуры воздуха могут уменьшиться.