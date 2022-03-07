«Петербург меняет тип климата с бореального на морской»: Когда придет весна и почему она увеличится в XXI веке — климатолог и синоптик

Когда в Петербурге наступит настоящая весна и как она будет меняться в следующие годы (спойлер: увеличится!)? «Собака.ru» узнала у доцента кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, доктора географических наук Артема Павловского и главного синоптика города Александра Колесова.
Как изменилась весна в Петербурге?
С середины XVIII века средняя температура весеннего периода повысилась примерно на 3°С. Значительно сократилась продолжительность зимы Петербурге за счет увеличения длительности других времен года: например, в текущий климатический период по сравнению с серединой XX века продолжительности весны повысилась более чем на десять дней . Она составляет сейчас 85 дней.
Резкие перепады температур, которые нам кажутся частыми в последнее время, объясняются спецификой климатических условий Петербурга — разнообразием синоптических процессов и частой сменой морских, континентальных и арктических воздушных масс — и развитием глобального потепления, которое усиливает особенности. Сейчас происходит смена типа климата Петербурга с бореального на морской. Из-за этого до середины текущего столетия существующие тенденции будут сохраняться, но в дальнейшем — суточные и годовые амплитуды температуры воздуха могут уменьшиться.
Когда начнется весна и какой она будет?
Вероятно, весна начнется в 20-х числах марта. Можно ожидать чередование воздушных масс над городом: полей высокого атмосферного давления и циклонов, что приведет к частой смене типов погоды от ясной до снежной и дождливой. До последней декады марта жители могут ожидать продолжительный период с устойчивыми отрицательными температурами. Снегопады вероятны. Будут характерны интенсивные атмосферные осадки и обильное снеготаяние — это негативно повлияет на работу системы ливневой канализации, поэтому возможны локальные подтопления.
Главный синоптик города о марте:
«Первая половина марта будет холодной из-за антициклона, северных ветров, холодных воздушных масс. В воскресение ожидается +1 +2 градуса. 7, 8, 9, 10 и 11 марта — довольно холодные дни с низкими температурами: ночью — до -5-10 градусов, а днем — -3-5. До середины месяца осадков не будет. Усилений ветра не ожидается. В основном — северное и северо-западное направление ветра от 3 до 9 м/с. Во второй половине месяца — небольшое потепление (особенно заметное в первой половине дня): днем — от +1 до + 4. В третьей декаде месяца в светлое время суток можно ожидать от +5 до +11 в некоторые дни, низкую вероятность осадков (от ниже нормы до нормы). Будут антициклоны и много солнца».
Как будет меняться весенний период дальше?
В долгосрочной перспективе можем ожидать увеличение суммарного годового количества атмосферных осадков примерно на 100 мм в последней четверти XXI столетия. Кроме того, увеличится интенсивность атмосферных осадков. Из-за существующей тенденции изменения глобального климата и развития «городского острова тепла» (повышении температуры городского пространства относительно окружающих его сельских областей. — Прим.ред.) в Петербурге продолжительность весеннего периода будет увеличиваться за счет зимы на 10 суток и более.
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