«Победа жизни над смертью»: в Финском заливе родились тюленята

«Несмотря на печальные события в мире людей, на Финском заливе сейчас в самом разгаре праздник рождения новых тюленят! Благодарим за редкие кадры судовые экипажи двигающиеся по фарватерам залива. Кровь на льду — это следы родовой деятельности тюленей, поэтому не пугайтесь», — поделились в Фонде друзей балтийской нерпы.

«Самая прекрасная новость в ленте!», «Спасибо, за эти жизнеутверждающие кадры!», «Мирного неба и воды малышам и их родителям», «Весна. Победа жизни над смертью», — пишут в комментариях петербуржцы.