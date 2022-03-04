18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

«Победа жизни над смертью»: в Финском заливе родились тюленята

Поделиться:

В Финском заливе на свет начали появляться новые тюленята. «Праздник рождения» ластоногих в самом разгаре — показываем видео.

«Несмотря на печальные события в мире людей, на Финском заливе сейчас в самом разгаре праздник рождения новых тюленят! Благодарим за редкие кадры судовые экипажи двигающиеся по фарватерам залива. Кровь на льду — это следы родовой деятельности тюленей, поэтому не пугайтесь», — поделились в Фонде друзей балтийской нерпы.

«Самая прекрасная новость в ленте!», «Спасибо, за эти жизнеутверждающие кадры!», «Мирного неба и воды малышам и их родителям», «Весна. Победа жизни над смертью», — пишут в комментариях петербуржцы.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: