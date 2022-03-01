Отказ от наличной оплаты в наземном транспорте власти Петербурга объясняют намерением повысить экономическую эффективность перевозок, а также уменьшить количество злоупотреблений кондукторами и водителями. «Разговор идет не о том, чтобы полностью перевести оплату проезда на безналичный расчет, а оплата на «борту» транспортного средства наличными с нашей точки зрения не является обязательным условием, при этом наличные будут принимать в пунктах продаж разовых билетов», — приводит 78.ru слова замдиректора «Организатора перевозок» Дмитрия Кучерова.

Новая модель транспортного обслуживания, так называемая транспортная реформа, должна начаться в Петербурге в апреле 2022 года. Вся коммерческая автобусная сеть будет перераспределена между перевозчиками. Также с 1 апреля начнет работать пересадочный тариф «60 минут», который позволит в течение часа совершать неограниченное количество пересадок на наземном общественном транспорте. По итогу транспортной реформы петербуржцы смогут использовать льготные проездные на всех видах общественного транспорта.