В наземном общественном транспорте Петербурга с 1 апреля нельзя будет оплатить проезд наличными средствами. Рассказываем о возможных способах оплаты и том, почему принято такое решение.
Как сообщили в Комитете по транспорту Петербурга, с 1 апреля 2022 года в наземном транспорте поэтапно откажутся от приема наличных средств. Оплатить проезд можно будет «Подорожником», льготными электронными билетами, банковскими картами или разовым QR-билетом. Последний все-таки можно будет приобрети за наличный расчет — но только заблаговременно в кассах метро или киосках «Организатора перевозок». В дальнейшем сеть продаж разовых QR-билетов обещают расширить.
Отказ от наличной оплаты в наземном транспорте власти Петербурга объясняют намерением повысить экономическую эффективность перевозок, а также уменьшить количество злоупотреблений кондукторами и водителями. «Разговор идет не о том, чтобы полностью перевести оплату проезда на безналичный расчет, а оплата на «борту» транспортного средства наличными с нашей точки зрения не является обязательным условием, при этом наличные будут принимать в пунктах продаж разовых билетов», — приводит 78.ru слова замдиректора «Организатора перевозок» Дмитрия Кучерова.
Новая модель транспортного обслуживания, так называемая транспортная реформа, должна начаться в Петербурге в апреле 2022 года. Вся коммерческая автобусная сеть будет перераспределена между перевозчиками. Также с 1 апреля начнет работать пересадочный тариф «60 минут», который позволит в течение часа совершать неограниченное количество пересадок на наземном общественном транспорте. По итогу транспортной реформы петербуржцы смогут использовать льготные проездные на всех видах общественного транспорта.
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