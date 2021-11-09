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В общественном транспорте Петербурга появятся билеты с QR-кодами. Для чего они нужны?

В общественном транспорте Петербурга появятся проездные билеты с QR-кодами. Они нужны, чтобы в городе заработал пересадочный тариф — его планируют ввести с началом транспортной реформы.

Kosmogenez / Shutterstock.com

Аукцион на разработку автоматизированной системы «Управление билетами на базе штрих-кодов» разместило на портале госзакупок Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Организатор перевозок». Максимальная стоимость контракта составляет 39,8 миллиона рублей.

Подрядчик, выигравший конкурс, должен будет к марте 2022 года разработать проездные билеты с QR-кодами. Как сообщает 78.ru, предполагается, что система цифровых билетов позволит внедрить пересадочный тариф и перейти на обслуживание пассажиров общественного транспорта без кондукторов.

Пересадочный тариф должен заработать в Петербурге с началом транспортной реформы. Он необходим для того, чтобы пассажир не оплачивал проезд заново и по полной стоимости, если в течение короткого времени совершил пересадку. Этой осенью пересадочный тариф заработал в Москве. Сесть на трамвай, передумать и запрыгнуть в уходящий автобус теперь можно без дополнительной платы. 

Новая модель транспортного обслуживания, так называемая транспортная реформа, должна начаться в Петербурге в апреле 2022 года. Вся коммерческая автобусная сеть будет перераспределена между перевозчиками. Почти 3 тысячи новых автобусов, которые заменят маршрутки, город получит к началу 2022-го. Планируется, что все они будут осуществлять перевозку пассажиров по социальным тарифам и со всеми льготами. При этом маршруты изменятся по сравнению с действующими, что в некоторых случаях приведет к необходимости пересадки.

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