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СМИ: власти Петербурга намерены отменить QR-коды для посещения общественных мест

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Власти Петербурга готовы отменить QR-коды для посещения общественных мест. По данным источников, знакомых с обсуждением новых послаблений ограничений по коронавирусу, «принципиальное решение было принято несколько недель назад» — в Смольном ждали, когда заболеваемость начнет снижаться.

Shutterstock.com

«Принципиальное решение было принято несколько недель назад, но ждали, когда заболеваемость будет снижаться», — приводит «Фонтанка» слова источника, знакомого в обсуждением. По его данным, с бизнесом велись консультации о том, какую корректировку выпустить в первую очередь — о продлении времени работы общепита или отмене QR-коды. Представители заведений выбрали первое.

По данным другого осведомленного источника издания, выпустить постановление об отмене QR-кодов в Петербурге власти могут 22 февраля. Обязательное условие — дальнейшее снижение числа госпитализаций с коронавирусом.

При этом повсеместной отмены QR-кодов для общественных мест ждать не стоит — с большей долей вероятности их перестанут спрашивать для посещения заведений общепита, ритейла, фитнес-центров, бассейнов, гостиниц, кинотеатров и концертных площадок. Требование для музеев и театров могут сохранить, так как проверка QR-кодов в федеральных учреждениях культуры прописана в приказе Министерства культуры.

Напомним, в Петербурге уже смягчили часть ограничений по коронавирусу. Со следующей недели горожане смогут посещать общественные места по сертификату о наличии антител, а время работы заведений общепита будет продлено.

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