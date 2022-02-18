Внимание! Вот еще 4 дворца и особняка, рискующих обрушиться, как «Красный треугольник», если ничего не предпринять

Бывшая усадьба французского ресторатора Эрнеста Игеля, где больше 20 лет (с 1894 по 1917 годы) работало его заведение «Дача Эрнеста». Дом был построен в стиле необарокко, на его отделку и декор Игель набрал кредитов на астрономическую по тем временам сумму в 125 тысяч рублей (выплатить долги удалось только после смерти предпринимателя).

После революции здесь находились Дом пролетарской культуры и райсовет. В 1990-е здесь работали детский центр и редакция газеты. Уже в 2000-е годы дом достался одному из крупных застройщиков, который, однако, не выполнил требования по консервации памятника архитектуры и вернул здание городу. Затем заброшенный к тому времени особняк передали в концессию, но здание продолжает разрушаться, утверждают градозащитники.

«Сейчас уже проблема не в том, что особняк разграблен (это, к сожалению, уже случилось — все, что можно, там срезано, разломано и украдено). Летом 2021 года концессионер начал в здании ремонтные работы. Была частично разобрана крыша. После чего работы были прекращены, и теперь здание стоит с раскрытым контуром, внутрь попадают осадки. Это создает угрозу разрушения уже капитальных конструкций», — объясняет координатор общественного движения «Живой город» Дмитрий Литвинов.