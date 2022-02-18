Внимание! Вот еще 4 дворца и особняка, рискующих обрушиться, как «Красный треугольник», если ничего не предпринять

В Петербурге произошло обрушение исторического здания завода «Красный треугольник», во время ЧП пострадала женщина. Градозащитники давно предупреждали о плачевном состоянии здания и говорили о том, что поврежденные охотниками за металлоломом конструкции могут не выдержать и обвалиться. Специально для «Собака.ru» координатор общественного движения «Живой город» Дмитрий Литвинов рассказывает еще о четырех петербургских исторических зданиях, которые может постичь та же участь, если срочно не заняться их восстановлением.
Особняк Игеля (Каменноостровский проспект)
Бывшая усадьба французского ресторатора Эрнеста Игеля, где больше 20 лет (с 1894 по 1917 годы) работало его заведение «Дача Эрнеста». Дом был построен в стиле необарокко, на его отделку и декор Игель набрал кредитов на астрономическую по тем временам сумму в 125 тысяч рублей (выплатить долги удалось только после смерти предпринимателя).
После революции здесь находились Дом пролетарской культуры и райсовет. В 1990-е здесь работали детский центр и редакция газеты. Уже в 2000-е годы дом достался одному из крупных застройщиков, который, однако, не выполнил требования по консервации памятника архитектуры и вернул здание городу. Затем заброшенный к тому времени особняк передали в концессию, но здание продолжает разрушаться, утверждают градозащитники.
«Сейчас уже проблема не в том, что особняк разграблен (это, к сожалению, уже случилось — все, что можно, там срезано, разломано и украдено). Летом 2021 года концессионер начал в здании ремонтные работы. Была частично разобрана крыша. После чего работы были прекращены, и теперь здание стоит с раскрытым контуром, внутрь попадают осадки. Это создает угрозу разрушения уже капитальных конструкций», — объясняет координатор общественного движения «Живой город» Дмитрий Литвинов.
Дом К.Л. Дворжака (набережная Фонтанки)
Этот дом в самом центре Петербурга построили в 1841 году для известного в то время медика Карла Леопольдовича Дворжака. Позднее здесь жил композитор Александр Винклер, учитель Сергея Прокофьева (некоторые источники утверждают, что именно в этом доме будущий классик русской музыки учился играть на фортепиано).
В советское время здесь был многоквартирный дом, а в 2006 году постройку решили расселить, градозащитники заговорили об угрозе сноса. Сейчас исторический дом заброшен, продолжает разрушаться (при этом с 2000-х годов он находится в частной собственности). Летом 2021 года здесь произошел крупный пожар.
Дворец Санс-Эннуи (Ломоносов)
Усадьба построена в 1722-1723 годах по проекту создателя Петропавловского собора Доменико Трезини. С тех пор несколько раз перестраивалась. в 1761 году ее купил великий Князь Петр Федорович, будущий российский император Петр III, для своей фаворитки Елизаветы Воронцовой (тогда же дворец получил свое название «Санс-Эннуи», что в переводе с французского означает «Без скуки»). В 1780 году Екатерина II пожаловала усадьбу адмиралу Самуилу Карловичу Грейгу, потомки которого и владели постройкой до революции.
В советское время здесь был санаторий, а затем военно-морской госпиталь, покинувший здание в 2009 году. Сейчас дворец полностью заброшен и постепенно разрушается из-за действий вандалов и мародеров. В 2017 году пожар уничтожил исторические интерьеры (в том числе роскошную дубовую лестницу). Теперь усадьба стоит без крыши, под воздействием осадков конструкции постепенно ветшают, что может привести к обрушениям, случайным жертвам и полной утрате памятника архитектуры.
Дача Фаберже (близ Левашово)
В начале XX века Карл Фаберже приобрел за границами тогдашнего Петербурга усадьбу в виде английского коттеджа. Дом был перестроен по проекту Ивана Гальнбека в стиле модерн. Знаменитый ювелир подарил его своему второму сыну Агафону. В первый раз Дача Фаберже подверглась разорению вскоре после революции (мародеры искали драгоценности).
После этого в доме ювелиров размещались дом отдыха для работников НКВД, госпиталь и детский сад. Сейчас дом заброшен и стремительно разрушается (часть конструкций уже не выдержала испытания временем, погодой и мародерами). Несмотря на ужасающее состояние, Дача Фаберже сравнительно популярна у туристов и любителей заброшенных зданий, что создает дополнительную опасность, ведь при новых обрушениях могут пострадать люди.
Дмитрий Литвинов
Градозащитник, координатор общественного движения «Живой город»
«Исторические здания разрушаются не сами: их постепенно уничтожают мародеры, охотники за металлоломом, которые повреждают несущие конструкции. Хотя такие вопиющие случаи, как на «Красном треугольнике», когда кто-то просто спилил несущие балки, сравнительно редки, есть и другие способы довести памятник до обрушения.
Любое брошенное здание рано или поздно заселяется маргиналами, которые разводят открытый огонь. Это приводит к пожарам, которые в конечном итоге превращают архитектурный шедевр в руины. Единственный способ с этим справиться: физическая охрана таких построек. Если есть хотя бы один постоянный охранник, то здание сохраняется, как и надежда, что его восстановят, если же постройки стоят бесхозными, то они разрушаются буквально на наших глазах».
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