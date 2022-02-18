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Внимание! Вот еще 4 дворца и особняка, рискующих обрушиться, как «Красный треугольник», если ничего не предпринять

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В Петербурге произошло обрушение исторического здания завода «Красный треугольник», во время ЧП пострадала женщина. Градозащитники давно предупреждали о плачевном состоянии здания и говорили о том, что поврежденные охотниками за металлоломом конструкции могут не выдержать и обвалиться. Специально для «Собака.ru» координатор общественного движения «Живой город» Дмитрий Литвинов рассказывает еще о четырех петербургских исторических зданиях, которые может постичь та же участь, если срочно не заняться их восстановлением.

Особняк Игеля (Каменноостровский проспект)

фото: Никита Мурузин

Бывшая усадьба французского ресторатора Эрнеста Игеля, где больше 20 лет (с 1894 по 1917 годы) работало его заведение «Дача Эрнеста». Дом был построен в стиле необарокко, на его отделку и декор Игель набрал кредитов на астрономическую по тем временам сумму в 125 тысяч рублей (выплатить долги удалось только после смерти предпринимателя).

После революции здесь находились Дом пролетарской культуры и райсовет. В 1990-е здесь работали детский центр и редакция газеты. Уже в 2000-е годы дом достался одному из крупных застройщиков, который, однако, не выполнил требования по консервации памятника архитектуры и вернул здание городу. Затем заброшенный к тому времени особняк передали в концессию, но здание продолжает разрушаться, утверждают градозащитники.

«Сейчас уже проблема не в том, что особняк разграблен (это, к сожалению, уже случилось — все, что можно, там срезано, разломано и украдено). Летом 2021 года концессионер начал в здании ремонтные работы. Была частично разобрана крыша. После чего работы были прекращены, и теперь здание стоит с раскрытым контуром, внутрь попадают осадки. Это создает угрозу разрушения уже капитальных конструкций», — объясняет координатор общественного движения «Живой город» Дмитрий Литвинов.

Дом К.Л. Дворжака (набережная Фонтанки)

Этот дом в самом центре Петербурга построили в 1841 году для известного в то время медика Карла Леопольдовича Дворжака. Позднее здесь жил композитор Александр Винклер, учитель Сергея Прокофьева (некоторые источники утверждают, что именно в этом доме будущий классик русской музыки учился играть на фортепиано).

В советское время здесь был многоквартирный дом, а в 2006 году постройку решили расселить, градозащитники заговорили об угрозе сноса. Сейчас исторический дом заброшен, продолжает разрушаться (при этом с 2000-х годов он находится в частной собственности). Летом 2021 года здесь произошел крупный пожар.

Дворец Санс-Эннуи (Ломоносов)

Усадьба построена в 1722-1723 годах по проекту создателя Петропавловского собора Доменико Трезини. С тех пор несколько раз перестраивалась. в 1761 году ее купил великий Князь Петр Федорович, будущий российский император Петр III, для своей фаворитки Елизаветы Воронцовой (тогда же дворец получил свое название «Санс-Эннуи», что в переводе с французского означает «Без скуки»). В 1780 году Екатерина II пожаловала усадьбу адмиралу Самуилу Карловичу Грейгу, потомки которого и владели постройкой до революции.

В советское время здесь был санаторий, а затем военно-морской госпиталь, покинувший здание в 2009 году. Сейчас дворец полностью заброшен и постепенно разрушается из-за действий вандалов и мародеров. В 2017 году пожар уничтожил исторические интерьеры (в том числе роскошную дубовую лестницу). Теперь усадьба стоит без крыши, под воздействием осадков конструкции постепенно ветшают, что может привести к обрушениям, случайным жертвам и полной утрате памятника архитектуры.

Вот 5 разрушающихся особняков Петербурга, которые стоит увидеть (срочно!) прямо сейчас

Дача Фаберже (близ Левашово)

В начале XX века Карл Фаберже приобрел за границами тогдашнего Петербурга усадьбу в виде английского коттеджа. Дом был перестроен по проекту Ивана Гальнбека в стиле модерн. Знаменитый ювелир подарил его своему второму сыну Агафону. В первый раз Дача Фаберже подверглась разорению вскоре после революции (мародеры искали драгоценности).

После этого в доме ювелиров размещались дом отдыха для работников НКВД, госпиталь и детский сад. Сейчас дом заброшен и стремительно разрушается (часть конструкций уже не выдержала испытания временем, погодой и мародерами). Несмотря на ужасающее состояние, Дача Фаберже сравнительно популярна у туристов и любителей заброшенных зданий, что создает дополнительную опасность, ведь при новых обрушениях могут пострадать люди.

Дмитрий Литвинов

Градозащитник, координатор общественного движения «Живой город»

«Исторические здания разрушаются не сами: их постепенно уничтожают мародеры, охотники за металлоломом, которые повреждают несущие конструкции. Хотя такие вопиющие случаи, как на «Красном треугольнике», когда кто-то просто спилил несущие балки, сравнительно редки, есть и другие способы довести памятник до обрушения.

Любое брошенное здание рано или поздно заселяется маргиналами, которые разводят открытый огонь. Это приводит к пожарам, которые в конечном итоге превращают архитектурный шедевр в руины. Единственный способ с этим справиться: физическая охрана таких построек. Если есть хотя бы один постоянный охранник, то здание сохраняется, как и надежда, что его восстановят, если же постройки стоят бесхозными, то они разрушаются буквально на наших глазах».

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