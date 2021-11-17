Вот 5 разрушающихся особняков Петербурга, которые стоит увидеть (срочно!) прямо сейчас

Некогда красивые особняки уже на протяжении десятилетий приходят в упадок и превращаются в сквоты, теряясь на фоне парадных достопримечательностей. Ради того, чтобы успеть их увидеть — точно стоит ехать в Петербург. «Собака.ru» совместно с градозащитницей Анной Капитоновой решила исправить эту вопиющую несправедливость и выбрала пять объектов культурного наследия, находящихся в критическом состоянии, рассказала их историю, а также спросила у координатора общественного движения «Живой город» Дмитрия Литвинова, как петербуржцы могут попытаться исправить ситуацию.
Дом Брюллова
Здание построено в XVIII веке. Домом архитектора Карла Брюллова он стал в 1845-м году. В это же время по его проекту проводили реконструкцию: возвели поперечный корпус во дворе, который стал впоследствии кабинетом Карла Павловича. Вскоре особняк достался по наследству его дочери.
В начале XX века в здании по инициативе Александра Бенуа открылся Музей Старого Петербурга. Здесь были представлены подлинные чертежи, макеты, архитектурные элементы утраченных зданий, а также картины и гравюры. Коллекцию пополняли городские деятели, неравнодушные к сохранению наследия. Считается, что именно с этого музея началась история общественного движения в защиту исторического наследия. За судьбой этого особняка в стиле классицизма активисты следят с особым вниманием. Коммунальные службы не могут обеспечить охрану здания, поэтому каждый месяц оно подвергается набегу вандалов. В 2020-м году здание хотели приспособить для Музея исламской культуры, но проект не реализовали. До настоящего времени интерьеры находятся в упадническом состоянии, сам дом так и не законсервировали.
Адрес: Кадетская линия, 21.
Особняк Карла Сименса
Деревянный особняк Карла Сименса на Кожевенной линии был построен в 1873-м году. Изначально здесь находилось правление химического завода «Мессонье, Кюнеман, Воде и Ко», а затем контора кабельного завода «Сименс и Гальске», на исторической территории которого сейчас располагается креативный кластер «Севкабель Порт».
В настоящее время деревянный особняк разрушен, осталась только выразительная кирпичная башня. Сейчас по соседству с общественным пространством так и стоят заброшенные руины.
Адрес: Кожевенная линия В.О., 38.
Особняк Нобеля
Здание возведено на Выборгской стороне по проекту шведского архитектора Андерсона по образу итальянского палаццо эпохи Возрождения. В особняке располагался дом семьи Нобелей и контора механического завода «Людвиг Нобель». До 1910-х здесь располагалось правление Товарищества нефтяного производства братьев Нобель.
Еще недавно это был один из самых сохранившихся особняков Петербурга в стиле эклектики — здесь были целы даже предметы мебели: пианино, стулья, шкафы. Но вот уже больше 10 лет здание находится в ведении СПбГУ, который содержит его без кровли и отопления. Комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) даже судился с университетом, но до сих пор реставрации памятника так и не добился.
Адрес: Пироговская набережная, 19.
Особняк Бракгаузен
Здание построено по образцовому проекту Жак-Батиста Леблона в 1720-х годах. Затем в первой половине XIX века оно реконструировано в формах классицизма архитектором Беретти для купеческой жены Бракгаузен. Вскоре сюда заехал американский дипломат Бьюкенен, который впоследствии стал 15-м президентом США. В 1870-х годах дом перестроен по проекту архитектора Гедике — изменен фасад и сделана отделка в стиле Людовика XVI.
Еще недавно в особняке располагалось отделение полиции. После того, как его покинули правоохранители, в нем устроили сквот: стены, лепнину и богатые залы уличные художники разрисовали граффити. Проект реставрации здания разработали еще в 2018-м году, но приступить к нему почему-то не могут до сих пор.
Адрес: набережная Лейтенанта Шмидта, 3.
Дом Черкасского (Риттера)
Здание построено был в первой половине XVIII века для генерала-поручика князя Алексея Черкасского, сподвижника императора Петра I. В 1840-м году дом был перестроен русским архитектором Цолликофером.
В 2001-м году КГИОП включил его в перечень объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Пять лет назад здание планировали реконструировать под элитный жилой дом и провести внутри него реконструкцию. А в 2018-м году архитектурный памятник загорелся. По сей день дом Риттера является заброшенным.
Адрес: Университетская набережная, 23.
Дмитрий Литвинов
Градозащитник, координатор общественного движения «Живой город»
«Каждый петербуржец может внести свой вклад в сохранение памятников архитектуры, но для этого необходимо понимать, что существует два вида разрушения:
- Доведение до аварийного состояния в силу равнодушия и бесхозяйственности владельцев. В этом случае необходимо собрать информацию с помощью письма, адресованного чиновникам: кто является пользователем памятника, какие действия уже предпринимались для его сохранения и что собираются делать. А затем через электронную приемную органов власти (например, КГИОП, приемной губернатора или прокуратуры) написать обращение в свободной форме с указанием адреса памятника архитектуры. По личному опыту могу сказать, что чиновники отвечают гораздо подробнее и информативнее на письма обычных граждан, а не на официальные обращения опытных активистов.
- Прямые преступные действия, ведущие к утрате всего здания или его ценных элементов (снос, надстройка, уничтожение металлического декора, дверных и оконных заполнений, витражей и другие). Здесь важно как можно скорее привлечь внимание большего числа людей, потому что официальная реакция может и запоздать — распространить информацию через социальные сети, блогеров, СМИ».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.