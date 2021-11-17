Вот 5 разрушающихся особняков Петербурга, которые стоит увидеть (срочно!) прямо сейчас

Здание построено в XVIII веке. Домом архитектора Карла Брюллова он стал в 1845-м году. В это же время по его проекту проводили реконструкцию: возвели поперечный корпус во дворе, который стал впоследствии кабинетом Карла Павловича. Вскоре особняк достался по наследству его дочери.

В начале XX века в здании по инициативе Александра Бенуа открылся Музей Старого Петербурга. Здесь были представлены подлинные чертежи, макеты, архитектурные элементы утраченных зданий, а также картины и гравюры. Коллекцию пополняли городские деятели, неравнодушные к сохранению наследия. Считается, что именно с этого музея началась история общественного движения в защиту исторического наследия. За судьбой этого особняка в стиле классицизма активисты следят с особым вниманием. Коммунальные службы не могут обеспечить охрану здания, поэтому каждый месяц оно подвергается набегу вандалов. В 2020-м году здание хотели приспособить для Музея исламской культуры, но проект не реализовали. До настоящего времени интерьеры находятся в упадническом состоянии, сам дом так и не законсервировали.

Адрес: Кадетская линия, 21.