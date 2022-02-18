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Парки, скверы и сады Петербурга закрыли из-за сильного ветра. Ожидается до 20 м/с!

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Парки, скверы и сады Петербурга временно закрыли из-за сильного ветра — согласно шкале Бофорта, он будет оцениваться почти как штормовой. Сегодня в городе его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Shutterstock.com

На время непогоды будут недоступны для горожан:

  • Таврический сад;
  • сад Сан-Галли;
  • Екатерининский сквер;
  • сквер Галины Старовойтовой;
  • Овсянниковский сад;
  • Казанский сквер;
  • Никольский сад;
  • Юсуповский сад;
  • Лопухинский сад;
  • Шкиперский сад;
  • Румянцевский сад;
  • Благовещенский сад;
  • сад Веры Слуцкой;
  • сад «Василеостровец»;
  • Городской сад в Колпино между бульваром Победы, проспектом Ленина и Советским каналом.

В пятницу территории зеленых насаждений Петербурга приводят в порядок 221 машина и 785 специалистов садово-парковых хозяйств. Бригады садовников готовы в том числе оперативно выполнить уборку ветровальных деревьев. На дорогах города уборку, вывоз снега, прочистку водоотводных устройств и обработку противогололедными материалами обеспечивает 888 единиц техники и 1 207 работников ручного труда дорожных предприятий.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 18 февраля, в Петербурге будет облачно с прояснениями, днем пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер ожидается южный, юго-восточный, переходящий к западному и юго-западному с порывами до сильного. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +2 градусов. На дорогах местами образуется гололедица.

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