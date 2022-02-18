Парки, скверы и сады Петербурга закрыли из-за сильного ветра. Ожидается до 20 м/с!

Парки, скверы и сады Петербурга временно закрыли из-за сильного ветра — согласно шкале Бофорта, он будет оцениваться почти как штормовой. Сегодня в городе его порывы будут достигать 20 метров в секунду.
На время непогоды будут недоступны для горожан:
- Таврический сад;
- сад Сан-Галли;
- Екатерининский сквер;
- сквер Галины Старовойтовой;
- Овсянниковский сад;
- Казанский сквер;
- Никольский сад;
- Юсуповский сад;
- Лопухинский сад;
- Шкиперский сад;
- Румянцевский сад;
- Благовещенский сад;
- сад Веры Слуцкой;
- сад «Василеостровец»;
- Городской сад в Колпино между бульваром Победы, проспектом Ленина и Советским каналом.
В пятницу территории зеленых насаждений Петербурга приводят в порядок 221 машина и 785 специалистов садово-парковых хозяйств. Бригады садовников готовы в том числе оперативно выполнить уборку ветровальных деревьев. На дорогах города уборку, вывоз снега, прочистку водоотводных устройств и обработку противогололедными материалами обеспечивает 888 единиц техники и 1 207 работников ручного труда дорожных предприятий.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 18 февраля, в Петербурге будет облачно с прояснениями, днем пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер ожидается южный, юго-восточный, переходящий к западному и юго-западному с порывами до сильного. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +2 градусов. На дорогах местами образуется гололедица.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.