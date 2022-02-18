Парки, скверы и сады Петербурга закрыли из-за сильного ветра. Ожидается до 20 м/с!

На время непогоды будут недоступны для горожан:

Таврический сад;

сад Сан-Галли;

Екатерининский сквер;

сквер Галины Старовойтовой;

Овсянниковский сад;

Казанский сквер;

Никольский сад;

Юсуповский сад;

Лопухинский сад;

Шкиперский сад;

Румянцевский сад;

Благовещенский сад;

сад Веры Слуцкой;

сад «Василеостровец»;

Городской сад в Колпино между бульваром Победы, проспектом Ленина и Советским каналом.

В пятницу территории зеленых насаждений Петербурга приводят в порядок 221 машина и 785 специалистов садово-парковых хозяйств. Бригады садовников готовы в том числе оперативно выполнить уборку ветровальных деревьев. На дорогах города уборку, вывоз снега, прочистку водоотводных устройств и обработку противогололедными материалами обеспечивает 888 единиц техники и 1 207 работников ручного труда дорожных предприятий.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 18 февраля, в Петербурге будет облачно с прояснениями, днем пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер ожидается южный, юго-восточный, переходящий к западному и юго-западному с порывами до сильного. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +2 градусов. На дорогах местами образуется гололедица.