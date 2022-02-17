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В Москве появится приложение для мониторинга преступности. Но воспользоваться им смогут не все

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В Москве появится приложение, позволяющее отслеживать преступность в режиме онлайн. Однако воспользоваться им смогут не все. 

Sergey Bezgodov / Shutterstock.com

Мобильное приложение «Сводка» разрабатывает для входящего в департамент информационных технологий Москвы ГКУ «Информационный город» компания «Кама технологии». Согласно госзакупке, внимание на которую обратил «Коммерсантъ», контракт между структурами заключен на доработку «Информационно-аналитической системы мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности», стоимость работ оценивается в более 158 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, приложение «Сводка» предназначено для автоматизации предоставления департаменту интерфейса для онлайн-мониторинга обстановки в Москве и статистических отчетов об уровне общественной безопасности. В числе других предполагаемых функций — формирование реестра инцидентов в виде кратких карточек со статистикой и возможностью оперативного контроля, отображение на интерактивной карте камер видеонаблюдения с возможностью просмотра видеопотока, а также формирование суточных докладов.

Все инциденты будут накладываться на карту Москвы, в качестве «картографической геоподосновы» будут использованы данные 2ГИС и «Яндекс.Карт». Воспользоваться приложением смогут не все — только органы исполнительной власти и силовые структуры. Приложение будет предоставлять деперсонифицированную информацию, «если иное не предусмотрено действующим законодательством».

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