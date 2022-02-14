Ученые ИТМО создали карту самых романтичных мест Петербурга

Большинство романтических мест расположены в исторической части города. Основные рекомендуемые места для свиданий и поцелуев в Петербурге совпадают с зелеными и видовыми точками города.

Так, на Петроградской стороне это Заячий остров, Ботанический сад, Приморский парк Победы. В Центральном районе — Таврический сад, Дворцовая набережная и Летний сад. На Васильевском острове — стрелка Васильевского острова и «Севкабель Порт». В Адмиралтейском районе — Новая Голландия и часть набережной реки Мойки с видом на остров. В Кировском районе — парк Екатерингоф, в Московском районе — Парк Победы, в Приморском районе — Парк 300-летия, в Выборгском районе — парк Лесотехнической академии и парк Сосновка.

Согласно данным опроса, у петербуржцев их собственные свидания и первые поцелуи проходили в основном в Центральном районе города, вдоль Невского проспекта, а также у центральных станций метро, где расположено много кафе, ресторанов и торговых центров. Посмотреть интерактивную карту целиком можно по ссылке.