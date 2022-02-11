Илья Варламов сравнил петербургские и московские сосульки в новом ролике

«Если смотреть новости, кажется, что этой зимой больше всего страдает Санкт-Петербург, который заваливает снегом. Коммунальные службы там, действительно, работают отвратительно. Но я решил проверить, а все ли хорошо с зимним благоустройством в Москве. В столице все традиционно — снова развалилась собянинская плитка. Но теперь добавились сосульки, перекрытые водосточные трубы и ленточки на тротуарах», — написал Варламов.

Блогер в новом видео сравнивает насущные проблемы двух крупных городов России: как очищают тротуары, как сбивают сосульки с крыш и сколько уже людей получили травмы от гололедицы и упавшей наледи.

Напомним, Илья Варламов в конце января пригласил губернатора Петербурга Александра Беглова на пешую прогулку по городу. После он рассказал, о чем именно хочет поговорить с градоначальником. Как говорится, «есть вопросики»: в частности, «ходит ли он по этому городу, смотрит ли на него, насколько погружен в процесс».