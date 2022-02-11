18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Илья Варламов сравнил петербургские и московские сосульки в новом ролике

Поделиться:

Блогер и урбанист Илья Варламов выложил на своем YouTube-канале небольшой ролик-сравнение, где же безопаснее всего передвигаться зимой — в Москве или Петербурге.

«Если смотреть новости, кажется, что этой зимой больше всего страдает Санкт-Петербург, который заваливает снегом. Коммунальные службы там, действительно, работают отвратительно. Но я решил проверить, а все ли хорошо с зимним благоустройством в Москве. В столице все традиционно — снова развалилась собянинская плитка. Но теперь добавились сосульки, перекрытые водосточные трубы и ленточки на тротуарах», — написал Варламов.

Блогер в новом видео сравнивает насущные проблемы двух крупных городов России: как очищают тротуары, как сбивают сосульки с крыш и сколько уже людей получили травмы от гололедицы и упавшей наледи.

Напомним, Илья Варламов в конце января пригласил губернатора Петербурга Александра Беглова на пешую прогулку по городу. После он рассказал, о чем именно хочет поговорить с градоначальником. Как говорится, «есть вопросики»: в частности, «ходит ли он по этому городу, смотрит ли на него, насколько погружен в процесс». 

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Илья Варламов

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: