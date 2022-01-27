Блогер и урбанист Илья Варламов, в начале недели пригласивший Александра Беглова на прогулку по Петербургу, рассказал, о чем именно хочет поговорить с губернатором. Как говорится, «есть вопросики»: в частности, «ходит ли он по этому городу, смотрит ли на него, насколько погружен в процесс».
Илья Варламов
О вопросах к Александру Беглову — цитата по «Бумаге»:
Во-первых, в Петербурге есть огромная проблема с тем, что город остался далеко в прошлом в плане городской среды. Особенно это заметно, когда приезжаешь из Москвы. По количеству общественных пространств, по их качеству, по ситуации с парковкой, с рекламой и всем-всем остальным. Ты, попадая сюда, понимаешь, что, как на машине времени, переместился в нулевые годы. Мне было бы интересно узнать его [Беглова] видение и видение его команды, не пора ли начать какие-то кардинальные реформы, особенно учитывая, что это самый туристический город России.
Во-вторых, мне интересно, насколько Александр Беглов — как человек, который руководит Петербургом, — знает город, его проблемы. Ходит ли он по этому городу, смотрит ли на него, насколько погружен в процесс? Когда он элементарно последний раз был на окраинах Петербурга с этими «человейниками»? Как он относится к тому, что происходит в этих удивительных 25-этажных домах?
Есть у меня еще ряд острых вопросов, но я не хочу их озвучивать. Ведь он еще не отказался [от участия в шоу].
Пока петербуржцы закупают сотни килограммов песка, чтобы самостоятельно раскидать его на обледеневшие улицы, литрами пьют кофе, запасаясь противоскользящим жмыхом, чистят тротуары лопатам (приходится даже тем, кто передвигается по городу на коляске!), а Илья Варламов приглашает Александра Беглова на прогулку по Петербургу, пользователи Twitter не спят, днями и ночами пытаясь в шуточной форме отрефлексировать происходящее. Конечно, мы в нем порылись — вот что пишут петербуржцы о зиме-2022.
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