О вопросах к Александру Беглову — цитата по «Бумаге»:

Во-первых, в Петербурге есть огромная проблема с тем, что город остался далеко в прошлом в плане городской среды. Особенно это заметно, когда приезжаешь из Москвы. По количеству общественных пространств, по их качеству, по ситуации с парковкой, с рекламой и всем-всем остальным. Ты, попадая сюда, понимаешь, что, как на машине времени, переместился в нулевые годы. Мне было бы интересно узнать его [Беглова] видение и видение его команды, не пора ли начать какие-то кардинальные реформы, особенно учитывая, что это самый туристический город России.

Во-вторых, мне интересно, насколько Александр Беглов — как человек, который руководит Петербургом, — знает город, его проблемы. Ходит ли он по этому городу, смотрит ли на него, насколько погружен в процесс? Когда он элементарно последний раз был на окраинах Петербурга с этими «человейниками»? Как он относится к тому, что происходит в этих удивительных 25-этажных домах?

Есть у меня еще ряд острых вопросов, но я не хочу их озвучивать. Ведь он еще не отказался [от участия в шоу].