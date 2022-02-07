Петербуржцы с подтвержденным COVID-19 могут бесплатно доехать до центров КТ на такси

Смольный заключил контракты на перевозку пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него для проведения рентгеновской компьютерной томографии. Для того, чтобы воспользоваться услугами бесплатного такси, необходимо иметь направление врача. Заказать машину можно по номерам 8 (812) 328-00-00 и 8 (812) 329-00-00, а также через электронную почту dst_disp@taxi068.ru и disp@6-000-000.ru.

В настоящее время в Петербурге задействованы девять КТ-центров, где работают 10 аппаратов компьютерной томографии. Время ожидания исследования с момента назначения врача составляет от 24 до 48 часов. В среднем доля выявленных пневмоний на сегодняшний день составляет 40% от общего числа заболевших. В октябре-ноябре 2021 года этот показатель оценивался в 63-65%.

Напомним, ранее петербуржцев вновь призвали стать волонтерами городского проекта «Подвези врача». Из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса возросла нагрузка на систему здровоохранения — у врачей становится все больше вызовов в день.