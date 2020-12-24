Инструкция для осознанного петербуржца: 5 по-настоящему добрых дел перед Новым годом

Перед Новым годом каждый петербуржец может почувствовать себя немного волшебником: например, потратив всего 1 минуту своего времени, вы можете помочь закрыть экстренный сбор на лекарства для онкологических больных или подарить праздничный стол с оливье (и доставкой на дом!) одиноким бабушкам и дедушкам.
1. Помочь с закупкой жизненно важных лекарств для онкобольных
Хорошо известный петербуржцам фонд AdVita сейчас собирает средства на покупку 17 видов лекарств для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой. В клинике, где проводят сложнейшие пересадки костного мозга пациентам с лейкемией, под конец года заканчиваются многие препараты. А новые госзакупки поступят врачам только к февралю. Чтобы не допустить прерывания лечения из-за нехватки лекарств, требуется около 7 млн рублей.
Вопрос с закупкой лекарств в НИИ им. Горбачевой на праздники встает ежегодно, однако в этом году к списку обычных причин добавились новые. Часть препаратов из тех, что нужно закупить, используют для лечения пациентов с COVID-19, поэтому они могут исчезнуть с рынка в любой момент: необходимо создать запас для онкологических пациентов, которым нельзя останавливать лечение.
2. Подарить новогодний стол бабушкам и дедушкам
Петербурженка Александра Синяк три года назад начала бесплатно кормить сотни пенсионеров, с тех пор количество бесплатных обедов, организованных«Добродомиком» перевалило за полмиллиона. Во время пандемии организация на регулярной основе развозит тысячи продуктовых наборов всем нуждающимся пожилым людям, оказавшимся в группе риска.
К Новому году «Добродомик» запустил трогательную акцию «новогодний стол для бабушек и дедушек»: повара приготовят праздничные наборы для пожилых людей, а волонтеры развезут их по адресам пожилых людей. В праздничном наборе их ждут оливье и селедка под шубой, сырно-колбасная нарезка, свежие овощи и фрукты, зелень и подарки. Для многих бабушек и дедушек, в силу финансовых и физических причин, это единственная возможность накрыть дома новогодний стол.
Оформить пожертвование (стоимость набора составляет всего 1000 рублей) вы можете здесь.
3. Стать автоволонтером и подвезти врача
В период пандемии нагрузка на участковых терапевтов возросла в 6-7 раз. Петербургские водители решили помочь медикам и организовали проект «Подвези врача»: за месяц они помогли врачам и медсестрам оперативно добраться почти до 4,5 тысяч пациентов. Чтобы стать волонтером акции, нужно заполнить небольшую форму и указать, в каком районе города вы готовы помогать. Волонтеру выдаются средства индивидуальной защиты и антисептические вещества для обработки салона автомобиля.
Заполнить заявку потенциального автоволонтера вы можете здесь.
4. Пополнить дефицитные запасы крови для петербургских больниц
Медицина Петербурга оказалась обескровлена в период пандемии: сейчас донорский светофор указывает на острый дефицит 2-й группы крови обоих резус-факторов, а также крови отрицательных резус-факторов 1-й и 4-й групп. В НИИ онкологии рассказывают, что нехватка крови наблюдается еще с весны. Теперь регулярно сдают кровь сами сотрудники клиники — от медбратьев и заведующих отделениями.
Если вы хотите внести свой вклад в работу больниц и спасение петербуржцев, познакомьтесь с противопоказаниями к донации и донорским светофором. Планируя сдачу крови на каникулах (в это время ее становится особенно мало!), убедитесь, что вы не принимали алкоголь в течение 48 часов. Кровь не стоит сдавать в том случае, если вы контактировали с кем-то из заболевших COVID-19 в течение 28 дней или замечали у себя признаки заболевания.
Узнать о потребностях в вашей группе крови и выбрать удобную клинику для донации вы можете здесь.
5. Поддержать фонд медицинских решений «Не напрасно»
«Не напрасно» существует 10 лет, но особенно прославился в эпоху COVID-19 — когда больницам не хватало ни средств индивидуальной защиты, ни расходных материалов, «Не напрасно» оперативно собрал 325 миллионов рублей, объединившись с еще 6 фондами в движение «Что делать».
Помимо помощи больницам фонд «Не напрасно» занимается поиском медицинских решений, в частности для онкологических больных. Например, благодаря нему существует онлайн-ресурс «Просто спросить» , где пациент с раком или его родственником может получить бесплатную консультацию врача. Во время пандемии онкобольные имеют ограниченный доступ к помощи, и сервис является для них большой поддержкой.
Поддержать сервис, который будет работать даже в новогодние праздники, и другие проекты фонда вы можете здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.