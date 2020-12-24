Инструкция для осознанного петербуржца: 5 по-настоящему добрых дел перед Новым годом

1. Помочь с закупкой жизненно важных лекарств для онкобольных

Хорошо известный петербуржцам фонд AdVita сейчас собирает средства на покупку 17 видов лекарств для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой. В клинике, где проводят сложнейшие пересадки костного мозга пациентам с лейкемией, под конец года заканчиваются многие препараты. А новые госзакупки поступят врачам только к февралю. Чтобы не допустить прерывания лечения из-за нехватки лекарств, требуется около 7 млн рублей.

Вопрос с закупкой лекарств в НИИ им. Горбачевой на праздники встает ежегодно, однако в этом году к списку обычных причин добавились новые. Часть препаратов из тех, что нужно закупить, используют для лечения пациентов с COVID-19, поэтому они могут исчезнуть с рынка в любой момент: необходимо создать запас для онкологических пациентов, которым нельзя останавливать лечение.

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