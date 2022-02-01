Депутату Виталию Милонову запретили въезд на территорию Евросоюза

О том, что Милонову запретили въезд в Евросоюз, рассказал журналист Антон Красовский. 31 января депутат направлялся в Финляндию для «обсуждения с финскими коллегами будущих культурных и деловых мероприятий» между двумя странами.

«Европейские пограничники без объяснения причин отказали депутату в пересечении границы, сославшись лишь на решение Польши о закрытии шенгенской визы. Никаких комментариев о сроках и причинах запрета не последовало», — заявляет Красовский.

Как считает журналист, запрет въезда Милонова на территорию Евросоюза обусловлен выходом документальной программы RT «Расскажи Милонову». В нем депутат рассказывает о миграционном кризисе на белорусско-польской границе.

Напомним, в 2020 году Виталий Милонов предложил помечать астрологические прогнозы, которые размещаются в СМИ, как фантазийные и лживые. В 2019-ом зачитал рэп (да-да!) на минус трека «Пуля дура» Хаски, в котором заступился за хип-хоп-артистов и заявил, что позерство и пропаганда — «не для него». В 2018-ом предложил установить высокие пошлины и сборы на продажу срубленных елок. А в 2017 году Милонова отчислили из Духовной академии за прогулы и неуспеваемость.