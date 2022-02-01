Небольшой снег и температура выше нормы: февраль в Петербурге начинается с потепления

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в первый день февраля синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит формировать североатлантический циклон, однако теперь регион окажется на его северо-западной периферии. Небо продолжат закрывать плотные облачные поля, местами пройдет небольшой снег, а температурный фон останется выше климатической нормы.

Температура воздуха сегодня в городе составит -2…-4 градуса, по области -2…-7. Ветер ожидается северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Как прогнозирует Леус, в среду морозы окрепнут, а небольшой снег пройдет лишь местами.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 2 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой снег. Ветер переменный направлений слабый. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем -4…-6. На дорогах образуются снежные накаты, гололедица.

В четверг, 3 февраля, ночью пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер по-прежнему переменных направлений слабый. Температура воздуха в ночное время суток -10…-12 градусов, днем -5…-7. На дорогах все еще будут снежные накаты и гололедица.