Для движения будет недоступен участок на 90-м километре КАД — между транспортной развязкой на пересечении с Ропшинским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Красносельским шоссе. Как пишет «Бумага» со ссылкой на оператора трассы, в совокупности участок будут перекрывать на полчаса — 01:00 до 01:15 и с 02:30 до 02:45.

Перекрытие связано с аварийно-восстановительными работами на воздушной линии электропередачи. За время, когда участок будет закрыт для движения, специалисты установят предупреждающие дорожные знаки, а также вывесят информацию о перекрытии на табло.

Также пропускную способность ограничат на федеральной трассе Р-21 «Кола» (Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия). В период с 31 января по 7 февраля на 19-м километре дороги проведут работы по восстановлению двух модульных резинометаллических деформационных швов и пришовных зон.