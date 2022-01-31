В ночь на 1 февраля участок на 90-м километре КАД полностью перекроют. Рассказываем, долго ли будут действовать ограничения.
Для движения будет недоступен участок на 90-м километре КАД — между транспортной развязкой на пересечении с Ропшинским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Красносельским шоссе. Как пишет «Бумага» со ссылкой на оператора трассы, в совокупности участок будут перекрывать на полчаса — 01:00 до 01:15 и с 02:30 до 02:45.
Перекрытие связано с аварийно-восстановительными работами на воздушной линии электропередачи. За время, когда участок будет закрыт для движения, специалисты установят предупреждающие дорожные знаки, а также вывесят информацию о перекрытии на табло.
Также пропускную способность ограничат на федеральной трассе Р-21 «Кола» (Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия). В период с 31 января по 7 февраля на 19-м километре дороги проведут работы по восстановлению двух модульных резинометаллических деформационных швов и пришовных зон.
На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. «На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении. На период производства работ останутся свободными для движения две полосы в направлении Санкт-Петербурга и только одна в направлении Мурманска», — отмечают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
О других ограничениях, которые будут действовать 31 января на территории Ленинградской области, можно узнать по ссылке.
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