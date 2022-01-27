Сколько россиян считают себя трудоголиками? Выяснили аналитики

Считают себя трудоголиками 37% россиян. Чаще это отмечали женщины — 51% респондентов против 49% среди мужчин. Больше всего трудоголиков работают в сферах строительства (12%), производства и промышленности (10%), транспорта и логистики (10%). Об этом говорят предоставленные «Собака.ru» результаты опроса сервиса «Работа.ру», учатие в котором приняли более 7 тысяч человек из всех регионов страны.

41% участников исследования рассказали, что чувствуют себя трудоголиками время от времени. Это чаще всего отмечали мужчины — 51% респондентов против 48% среди женщин. Чаще всего временный трудоголизм указывали работники производства и промышленности (15%), сферы образования (11%) и банков и финансов (10%).

22% опрошенных совсем не считают себя трудоголиками — среди них 63% мужчин и 37% женщин. Страдающих трудоголизмом больше среди работников IT и телекома (14%), отрасли строительства (11%) и охраны (9%).

Из тех, кто постоянно или время от времени считают себя трудоголиками, 60% опрошенных отметили, что их рабочий день составляет более 8 часов. 43% респондентов указали, что часто думают о работе во время выходных или отдыха, а 41% даже работают по выходным.

28% участников исследования рассказали, что им нравится быть постоянно занятым. 21% опрошенных признались, что часто пишут или звонят коллегам в нерабочее время, а 19% чувствуют тревогу, когда не работают. 18% респондентов отметили, что ведут несколько проектов одновременно, по 17% указали, что не умеют отдыхать или имеют несколько мест работы. 12% участников исследования также рассказали, что не знают, чем им заниматься в нерабочее время, а 9% отметили, что все их хобби связаны с работой.