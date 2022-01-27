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РЖД сделали бесплатным Wi-Fi в «Сапсанах» после проверки прокуратуры

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Теперь Wi-Fi в «Сапсанах» стал бесплатным. Компания «РЖД» пошла на это после проверки транспортной прокуратуры, в ходе которой выяснилось, компания без ведома пассажиров включала оплату интернет-соединения в стоимость билетов.

Free Wind 2014 / Shutterstock.com

Как сообщает ТАСС, в ходе проверки транспортная прокуратура выяснила, что в стоимость билетов на рейсы «Сапсана» из Петербурга в Москву была включена услуга по подключению к Wi-Fi. Несмотря на это, по данным Telegram-канала «Медиакиллер», пассажир должен был еще раз доплачивать, если непосредственно захотел воспользоваться беспроводным интернетом.

«Двойной тариф на сбоящую связь и медленную скорость — не больше 1 Мбит/с, а там, где хорошо ловит — до 3 Мбит/с. С тем же успехом можно пользоваться мобильным интернетом», — отмечает канал.

Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.7 КоАП «Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества услуги при реализации услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет через Wi-Fi». РЖД был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Теперь услуга по предоставлению доступа к Wi-Fi в «Сапсанах» стала бесплатной. Кроме того, пассажиру на электронную почту вместе с билетом дополнительно будет направляться бланк с указанием набора гарантированных услуг, входящих в стоимость билета. Эта информация также будет дублироваться в информационном буклете для пассажиров, бортовом журнале, а также на информационном портале кассира при приобретении проездных документов в железнодорожных кассах дальнего следования.

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