По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 27 января, погоду в Петербурге будет формировать приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками и принесет небольшой снег, местами закружат метели. Температурный фон продолжит повышаться.

Температура воздуха сегодня в городе составит -2…-4 градуса, по области -1…-6. Ветер ожидается южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В пятницу, по прогнозу Леуса, потепление продолжится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 января в Петербурге будет облачно, временами пройдет снег. Температура воздуха ночью составит -2…-4 градуса, днем -1…-3. На дорогах установится сложная обстановка.

В субботу, 29 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. В темное время суток температура воздуха составит -6…-8 градусов, местами до -11, днем -4…-6. На дорогах образуется гололедица.